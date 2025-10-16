В Краснодаре начался сезон туманов. Собрали фото и видео
Утром 16 октября Краснодар окутало густое облако из-за воздействия антициклона. ГИБДД напомнила водителям правила безопасности при тумане
Утром 16 октября Краснодар и край накрыл густой туман. Ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что белое облако появилось под воздействием антициклона, который уменьшил количество и плотность облаков. О тумане сообщил и краевой гидрометцентр.
Туман — это скопление в приземном воздухе капель влаги и кристаллов льда со средним диаметром около 30 мкм (тоньше человеческого волоса). Это облако, которое лежит на высоте человеческого роста. Если на улице температура больше 0 °C, то туман состоит из обычных капель воды.
Пользователи в социальных сетях поделились кадрами туманного города.
Госавтоинспекция Кубани напомнила правила безопасности на дорогах. Водителям необходимо снизить скорость и увеличить дистанцию, включить противотуманные фары и аварийную сигнализацию, а также быть готовыми к появлению пешеходов «из ниоткуда».
Пешеходам рекомендовали надеть одежду со светоотражающими элементами, переходить дорогу только по зебре, а также не отпускать детей одних в сильный туман.
Пресс-служба аэропорта Краснодара о задержках или отмене рейсов из-за тумана не сообщала.
По данным краевого ЦГМС, температура воздуха днем 16 октября составит 13-15 °С, ветер до 7 м/с. Днем туман не ожидается. Утром и ночью 17 и 18 октября туман прогнозируется в отдельных районах.
