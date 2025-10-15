В Туапсинском районе дожди размыли переправы. Власти предлагают жителям переправляться «по воздуху» и не хотят строить мост

Предыстория: 12 октября Туапсинский район накрыла непогода. В поселке Молдовановка сильный дождь размыл переправу через реку Шапсухо. Ее быстро восстановили , но 14 октября стихия вновь смыла строение. Также 14 октября в селе Ольгинка дожди размыли другую переправу. Помимо этого, из-за разлива реки затопило двор одной из школ, а машины оказались под водой.

14 октября оперативный штаб Краснодарского края сообщил , что для жителей села Молдавановка Туапсинского округа организовали временную воздушно-веревочную переправу. Разрушенное строение восстанавливают и подсыпают грунт. Также пострадал и деревянный мост. «Господи, как бы Туапсинскому округу вернуться в 21 век? То в лодке, то по воздуху», — прокомментировали пользователи соцсетей.

Жители села Ольгинка, которые также оказались отрезанными от цивилизации после дождей, обратились к властям через СМИ и обвинили их в бездействии. Люди записали видеообращения, в которых пожаловались на то, что их дома отгородил от «большой земли» поток воды, но администрация не предпринимает никаких действий.

«Мы относимся к муниципалитету. Но автобусы не ходят, так как дороги нет. Детей невозможно в школу возить. Безопасность не обеспечена. Ребенок идет в школу — течением снесет. Как им возвращаться домой?», — поделилась местная жительница.



По словам сельчан, в такие периоды они не могут добраться до работы, аптек и магазинов ни пешком, ни на транспорте, а дети вынужденно пропускают занятия в школе.



В МЦУ Туапсинского округа заявили, что «мероприятия по строительству моста в микрорайоне Урочище Монах не запланированы». При этом чиновники пугают жителей тем, что выведут их существующий с 2014 года микрорайон из границ населенного пункта и переведут в сельхозугодья.



«От администрации одни отписки. К тому же, говорят, что мы вас просто выкинем за пределы населенного пункта. Ваш район станет СНТ, ДНП и всякие три буквы. И все ваши проблемы останутся вашими проблемами», — рассказала жительница села Ольгинка.