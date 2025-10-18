В Краснодаре преподаватель ВГИК расскажет о кинороманах второй половины ХХ века

Телеграм-канал «Спутник лекции Краснодар» анонсировал на 25 октября лекцию «Голливуд. Кинороманы второй половины ХХ века».

Участники поговорят о фильмах «Охотник на оленей», «Однажды в Америке», «Пролетая над гнездом кукушки», «Лицо со шрамом», «Запах женщины», «Рокки», «Рэмбо», «Почтальон всегда звонит дважды», «Пробуждение» и «Крестный отец». Гости узнают, как перечисленные картины отражали настроение времени и социальные темы, и как они изменили структуру и жанровые границы киноповествования.