В Краснодарском крае адвокат потребовал отменить приговор из‑за использования ИИ. Решение оставили в силе

14 октября «Ъ-Кубань» стало известно , что в Краснодарский краевой суд поступила жалоба от адвоката. Он, опираясь на заключение лингвиста, потребовал отменить судебное решение, поскольку для его подготовки могли использовать искусственный интеллект (ИИ). Однако апелляция оставила приговор в силе, так как применение ИИ в правосудии ничем не регламентировано.

По данным СМИ, дело касалось получения взятки полицейскими из Ейска, Сергея Фролова и Алексея Фалюна. Адвокат одного из осужденных Алексей Аванесян обратил внимание на фразы в приговоре, которые показались ему странными для таких документов.



Например, суд назвал адвокатов «целой плеядой защитников», а подсудимые «чудесным образом» участвовали в проверках, несмотря на «прекрасно организованный» зональный контроль, «о котором суду поведала свидетель защиты». Также одного из подсудимых охарактеризовали как «решительное должностное лицо».



Эксперт выявил признаки того, что фрагменты текста приговора, вероятно, сгенерированы ИИ. Лингвист сослался на смешение стилей, несоблюдение жанровых особенностей текста приговора, «пустую массивность текста», «бессмысленные» и «неестественные» конструкции.



Однако в апелляционном определении коллегия по уголовным делам указала, что «выбранная судом стилистика» не влияет на законность принятого решения.