Сбер рассказал, как пользоваться кредитками бесплатно

Сбер зафиксировал всплеск спроса на кредитные карты в регионах Северного Кавказа. Эксперты банка объяснили, как пользоваться ими без переплат

С августа по сентябрь 2025 года количество оформленных кредитных карт в республиках Северного Кавказа увеличилось на 17%. Самый высокий спрос за 9 месяцев года показали Дагестан (42% от общего числа карт по региону), Северная Осетия-Алания (26%) и Карачаево-Черкесия (15%). Обычно пик оформлений кредиток в СКФО приходится на начало года, но в Ингушетии он сдвинулся на сентябрь.

Популярность кредиток в банке связывают с их удобством, простотой и скоростью оформления. Карта помогает при незапланированных расходах, избавляя от необходимости каждый раз брать отдельный кредит. Чтобы пользоваться деньгами банка бесплатно, важно понимать условия льготного периода и принципы грамотного использования карты. Эксперты Сбера рассказали, как избежать переплат.

1. Крупные покупки — в начале льготного периода Иногда люди планируют погасить крупный долг с зарплаты, но это не всегда удается из-за других незапланированных трат, особенно в конце льготного периода. Сбер рекомендует совершать такие покупки на старте беспроцентного периода. Это позволяет дольше пользоваться кредитными деньгами без процентов и помогает избежать риска неуплаты.

Халяльный кредит: Сбер запустил исламскую ипотеку для жителей Северного Кавказа

2. Старайтесь не снимать наличные с кредитной карты Кредитную карту выгоднее использовать для безналичных расчетов: покупок в интернете и офлайн, оплаты ЖКХ или связи. Если вы снимаете наличные, банк начинает взимать процент за использование средств (комиссию от суммы и фиксированный платеж). Льготный период на такие операции не распространяется, поэтому прибегайте к ним только в случае срочной необходимости.

3. Реже переводите деньги с кредитной карты К невыгодным операциям по кредитке относятся любые переводы — себе, другим клиентам банка, на счет сторонней финансовой организации или на виртуальную карту (например, маркетплейса). На них действуют те же ограничения, что и при снятии наличных: льготный период не работает, а банк берет комиссию. Такая операция не запрещена, но будьте готовы к дополнительным расходам.

4. Некоторые категории товаров оплачивайте дебетовой картой Поскольку пополнение виртуальных счетов с кредитной карты невыгодно, эксперты Сбера советуют оплачивать онлайн-игры с дебетовой карты, чтобы избежать процентных начислений с первого дня. Во многих банках льготный период также не распространяется на платежи в казино, азартные игры, некоторые финансовые учреждения и ломбарды.

Халяльные инвестиции и комната для молитв: Сбер открыл в Дагестане офис исламского финансирования

«В этом году среди жителей нашего региона спрос на кредитные карты с первого месяца лета по сентябрь вырос более чем в два раза. Кредитная карта — полезный и удобный финансовый инструмент, однако к нему нужен правильный подход. Такая карта может «подстраховать» вас, если своих денег сейчас нет, а также помочь заработать, например, начислением кешбэка за покупки. Сбер стремится помочь клиентам избежать невыгодных финансовых операций и получить от кредитки максимальную пользу», — отметил управляющий Ингушским отделением Сбербанка Виктор Бударин.