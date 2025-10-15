Сбер рассказал, как пользоваться кредитками бесплатно
Сбер зафиксировал всплеск спроса на кредитные карты в регионах Северного Кавказа. Эксперты банка объяснили, как пользоваться ими без переплат
С августа по сентябрь 2025 года количество оформленных кредитных карт в республиках Северного Кавказа увеличилось на 17%. Самый высокий спрос за 9 месяцев года показали Дагестан (42% от общего числа карт по региону), Северная Осетия-Алания (26%) и Карачаево-Черкесия (15%).
Обычно пик оформлений кредиток в СКФО приходится на начало года, но в Ингушетии он сдвинулся на сентябрь.
Популярность кредиток в банке связывают с их удобством, простотой и скоростью оформления. Карта помогает при незапланированных расходах, избавляя от необходимости каждый раз брать отдельный кредит. Чтобы пользоваться деньгами банка бесплатно, важно понимать условия льготного периода и принципы грамотного использования карты.
Эксперты Сбера рассказали, как избежать переплат.
1. Крупные покупки — в начале льготного периода
Иногда люди планируют погасить крупный долг с зарплаты, но это не всегда удается из-за других незапланированных трат, особенно в конце льготного периода.
Сбер рекомендует совершать такие покупки на старте беспроцентного периода. Это позволяет дольше пользоваться кредитными деньгами без процентов и помогает избежать риска неуплаты.
Халяльный кредит:
2. Старайтесь не снимать наличные с кредитной карты
Кредитную карту выгоднее использовать для безналичных расчетов: покупок в интернете и офлайн, оплаты ЖКХ или связи.
Если вы снимаете наличные, банк начинает взимать процент за использование средств (комиссию от суммы и фиксированный платеж). Льготный период на такие операции не распространяется, поэтому прибегайте к ним только в случае срочной необходимости.
3. Реже переводите деньги с кредитной карты
К невыгодным операциям по кредитке относятся любые переводы — себе, другим клиентам банка, на счет сторонней финансовой организации или на виртуальную карту (например, маркетплейса).
На них действуют те же ограничения, что и при снятии наличных: льготный период не работает, а банк берет комиссию. Такая операция не запрещена, но будьте готовы к дополнительным расходам.
4. Некоторые категории товаров оплачивайте дебетовой картой
Поскольку пополнение виртуальных счетов с кредитной карты невыгодно, эксперты Сбера советуют оплачивать онлайн-игры с дебетовой карты, чтобы избежать процентных начислений с первого дня.
Во многих банках льготный период также не распространяется на платежи в казино, азартные игры, некоторые финансовые учреждения и ломбарды.
Халяльные инвестиции и комната для молитв:
«В этом году среди жителей нашего региона спрос на кредитные карты с первого месяца лета по сентябрь вырос более чем в два раза. Кредитная карта — полезный и удобный финансовый инструмент, однако к нему нужен правильный подход. Такая карта может «подстраховать» вас, если своих денег сейчас нет, а также помочь заработать, например, начислением кешбэка за покупки. Сбер стремится помочь клиентам избежать невыгодных финансовых операций и получить от кредитки максимальную пользу», — отметил управляющий Ингушским отделением Сбербанка Виктор Бударин.
Как писали Юга.ру, краснодарские мужчины тратят на первом свидании 1100 рублей. Это в три раза меньше, чем в среднем по стране.