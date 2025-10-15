В Краснодарском крае 15 октября начался отопительный сезон. Где дали тепло?

Краснодарский край

В нескольких районах Кубани стартует отопительный сезон из-за понижения температуры

Глава Ленинградского округа Кубани Юрий Шулико сообщил в своем телеграм-канале, что 15 октября в районе стартовал отопительный сезон. Батареи начали нагреваться и в домах Каневского района.

В Щербиновском районе тепло начнут подавать в детских садах и школах в дни посещения.​ В Кущевском районе запускать котельные будут поэтапно с 15 октября. Глава района Илья Гузев пояснил, что сначала к отоплению подключат больницы, медицинские учреждения, детские сады и школы, далее — многоквартирные дома, а после — административные здания и муниципальные учреждения.​

В Армавире отопительный сезон также стартовал 15 октября. На подготовку к этому периоду направили более 115 млн рублей. Средства пошли на ремонт и модернизацию котельных, замену изношенных участков теплосетей, обновление насосного оборудования и обеспечение резервных источников теплоснабжения.​

Тепло в городе тоже будут подавать постепенно. Сначала в социальную сферу — детские сады, школы, больницы. Для подключения многоквартирных домов необходимо заявление от управляющей компании или ТСЖ.​

В Новороссийске батареи нагреются 20 октября. Исполняющий обязанности замглавы по вопросам ЖКХ Рафаэль Бегляров сообщил, что все 1097 многоквартирных домов готовы к подаче тепла. У 68 управляющих компаний созданы аварийные запасы материалов на случай непредвиденных ситуаций.​

Отметим, что жители Краснодара тоже стали просить включить отопление, так как их в квартирах сильно похолодало. Городские власти пока ничего об этом не сообщали.

Напомним, что обычно отопительный сезон начинают, если в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха не поднимается выше 8 °C. Это не касается соцобъектов, так как тепло им подают по заявкам.

Как писали Юга.ру, в Ставропольском крае отопительный сезон начался с 29 сентября из-за резкого похолодания.

