В Краснодарском крае 15 октября начался отопительный сезон. Где дали тепло?
В нескольких районах Кубани стартует отопительный сезон из-за понижения температуры
Глава Ленинградского округа Кубани Юрий Шулико сообщил в своем телеграм-канале, что 15 октября в районе стартовал отопительный сезон. Батареи начали нагреваться и в домах Каневского района.
В Щербиновском районе тепло начнут подавать в детских садах и школах в дни посещения. В Кущевском районе запускать котельные будут поэтапно с 15 октября. Глава района Илья Гузев пояснил, что сначала к отоплению подключат больницы, медицинские учреждения, детские сады и школы, далее — многоквартирные дома, а после — административные здания и муниципальные учреждения.
В Армавире отопительный сезон также стартовал 15 октября. На подготовку к этому периоду направили более 115 млн рублей. Средства пошли на ремонт и модернизацию котельных, замену изношенных участков теплосетей, обновление насосного оборудования и обеспечение резервных источников теплоснабжения.
Тепло в городе тоже будут подавать постепенно. Сначала в социальную сферу — детские сады, школы, больницы. Для подключения многоквартирных домов необходимо заявление от управляющей компании или ТСЖ.
В Новороссийске батареи нагреются 20 октября. Исполняющий обязанности замглавы по вопросам ЖКХ Рафаэль Бегляров сообщил, что все 1097 многоквартирных домов готовы к подаче тепла. У 68 управляющих компаний созданы аварийные запасы материалов на случай непредвиденных ситуаций.
Отметим, что жители Краснодара тоже стали просить включить отопление, так как их в квартирах сильно похолодало. Городские власти пока ничего об этом не сообщали.
Напомним, что обычно отопительный сезон начинают, если в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха не поднимается выше 8 °C. Это не касается соцобъектов, так как тепло им подают по заявкам.
Как писали Юга.ру, в Ставропольском крае отопительный сезон начался с 29 сентября из-за резкого похолодания.