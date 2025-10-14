Уралсиб возобновил прием вклада «Доход Плюс» для новых клиентов

Теперь новые клиенты-физлица* могут открыть вклад «Доход Плюс» в офисе банка или в «Уралсиб Онлайн».

Сумма вклада составляет от 2 до 7 млн рублей включительно, срок — 181 день, а ставка по вкладу — 15,6% годовых. Проценты по вкладу выплачиваются в конце срока. Возможность пополнения, частичного расходования средств и продление не предусмотрены. При досрочном востребовании проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых.

Узнать подробности и условия по вкладам и накопительным счетам можно в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте .

*Новый клиент — это физлицо, которое никогда не открывало счет в банке или с момента открытия прошло не более 30 календарных дней включительно. Либо у физлица два года не было действующих договоров срочного вклада и накопительного счета.

Вклад доступен клиентам без пакета услуг или с «Premium Light»/ «Premium».