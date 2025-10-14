Курорт «Роза Хутор» подарил библиотекам Сочи книги по истории горного Причерноморья

В библиотеки, музей и учебные заведения Сочи поступило более 200 экземпляров двухтомной антологии «Красная Поляна в зеркале столетий»

Презентация издания прошла в центральной библиотеке Сочи. Созданная при поддержке «Роза Хутор» антология — это сборник задокументированных сведений об истории горного поселка за период второй половины XIX — начала XX веков. Книга содержит тексты, раскрывающие путь становления поселения в горах Сочи и особенности развития региона. «Понимая, что без прошлого нет будущего, мы ищем возможности для популяризации исторического наследия долины Мзымты и окрестных гор. Ценные знания о событиях, происходивших в регионе горного Причерноморья приходится собирать по крупицам, и курорт будет поддерживать историков и краеведов по выявлению, описанию и популяризации данных о горном кластере Сочи», — рассказал директор по устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Автором антологии «Красная Поляна в зеркале столетий» является исследователь истории Западного Кавказа Дмитрий Андреев. Он работал над изданием два года и собирал материал в фондах центральных библиотек и архивах.



Антология разделена на две книги. Первый том рассказывает о событиях Кавказской войны в верховьях Мзымты, возникновении новых населенных пунктов — Красная Поляна и Эсто-Садок, развитии горной местности как климатического курорта с конца XIX века. Во второй книге опубликованы научные отчеты и исследования ученых, ботаников, геологов, зоологов и натуралистов, описания путешествий и горных экскурсий, материалы дореволюционной периодической печати. Текст содержит краткие комментарии об авторе и описание источника. События, описанные в антологии, завершаются годами Первой мировой войны. «В планах — издание третьего тома. В нем будет собрана информация об исторических событиях времен Октябрьской революции, Гражданской войны, коллективизации, Великой Отечественной войны и советской эпохи. Важность поддержки публикаций местных авторов, в которых раскрываются неизвестные доселе страницы историко-географического и социокультурного развития региона, сложно переоценить. Задача сохранения исторического наследия для последующих поколений всегда остается актуальной», — поделился автор издания, историк и краевед Дмитрий Андреев. Тираж антологии «Красная Поляна в зеркале столетий» — 500 экземпляров. Книга будет доступна во всех библиотеках и музеях Сочи, также издание передали в учебные заведения города.

«В библиотечной системе Сочи наблюдается дефицит краеведческой литературы. Знаний об истории региона не хватает. Проект курорта «Роза Хутор» является актуальным. Исследования, которые провел ученый, работая над антологией «Красная Поляна в зеркале столетий» направлены на популяризацию нашего города, они пригодятся не только гостям, но и профессиональному сообществу. Сочи вышел в финал Всероссийского конкурса на звание «Культурной столицы», начинания горного курорта «Роза Хутор», в том числе, будут способствовать удачной презентации в этом состязании», — отметила главный специалист управления культуры администрации Сочи Ирина Мершина. Ранее в городские и школьные библиотеки Сочи «Роза Хутор» передал двухтомную монографию Дмитрия Андреева «История Красной Поляны», переизданный путеводитель по Сочи и Красной Поляне начала XX века Сергея Дороватовского, каталог исторических фоторабот Георгия Анастасиади и другие книги.