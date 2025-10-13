Выставки, разговоры об искусстве и лекции. В Краснодаре состоится биеннале фотографии PhotoVisa

12:00 — лекция историка фотографии и члена Международной ассоциации арт-критиков Ирины Чмыревой «Фотографическое образование в эпоху ИИ. Как не бояться стать художником»;

Телеграм-канал PhotoVisa анонсировал на 17 октября открытие международной биеннале фотографии. Она продлится до 26 октября. Гостей ждут выставки, встречи и разговоры о фотографии, искусстве и смыслах.

Также 18 октября в 19:00 в книжном магазине «Чарли» на улице Коммунаров, 58 состоится презентация книги Алены Кочетковой «Она продолжается». Это история о пережитой болезни и рождении новой жизни через автопортреты. Вход свободный по предварительной регистрации. После презентации состоится автограф-сессия.

19 октября в 16:30 в пространстве «Стена» по улице Кирова, 77 пройдет лекция фотографа и дизайнера Анастасии Чалой «Коллаж как форма визуального мышления: как из обрывков рождается смысл». Гости узнают, почему техника коллажа, возникшая около ста лет назад, популярна и сегодня. Вход свободный.