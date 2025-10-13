Выставки, разговоры об искусстве и лекции. В Краснодаре состоится биеннале фотографии PhotoVisa
В Краснодаре пройдет международная биеннале фотографии PhotoVisa (18+)
Телеграм-канал PhotoVisa анонсировал на 17 октября открытие международной биеннале фотографии. Она продлится до 26 октября. Гостей ждут выставки, встречи и разговоры о фотографии, искусстве и смыслах.
Подробная программа на 17 октября:
14:00 — открытие биеннале;
15:30 — открытие выставки Анастасии Чалой;
16:00 — открытие выставки Алены Кочетковой;
16:30 — открытие выставки Дениса Будилова.
Мероприятия состоятся в Художественном музее имени Коваленко по улице Красной, 15. Вход свободный.
Подробная программа на 18 октября:
12:00 — лекция историка фотографии и члена Международной ассоциации арт-критиков Ирины Чмыревой «Фотографическое образование в эпоху ИИ. Как не бояться стать художником»;
14:00 — открытый профессиональный разбор художественного портфолио с Ириной Чмыревой;
16:30 — мультимедиа-показ работ российских и зарубежных авторов.
Мероприятия состоятся в Музейном дворике по улице Красной, 11. Вход свободный.
Истории города «Е»:
Также 18 октября в 19:00 в книжном магазине «Чарли» на улице Коммунаров, 58 состоится презентация книги Алены Кочетковой «Она продолжается». Это история о пережитой болезни и рождении новой жизни через автопортреты. Вход свободный по предварительной регистрации. После презентации состоится автограф-сессия.
19 октября в 16:30 в пространстве «Стена» по улице Кирова, 77 пройдет лекция фотографа и дизайнера Анастасии Чалой «Коллаж как форма визуального мышления: как из обрывков рождается смысл». Гости узнают, почему техника коллажа, возникшая около ста лет назад, популярна и сегодня. Вход свободный.
Как писали Юга.ру, 9 октября в Краснодаре стартовал фестиваль биографического кино.