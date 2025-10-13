Выставки, разговоры об искусстве и лекции. В Краснодаре состоится биеннале фотографии PhotoVisa

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото drobotdean, сайт freepik.com
    © Фото drobotdean, сайт freepik.com

В Краснодаре пройдет международная биеннале фотографии PhotoVisa (18+)

Телеграм-канал PhotoVisa анонсировал на 17 октября открытие международной биеннале фотографии. Она продлится до 26 октября. Гостей ждут выставки, встречи и разговоры о фотографии, искусстве и смыслах.

Подробная программа на 17 октября:

14:00 — открытие биеннале;

15:30 — открытие выставки Анастасии Чалой;

16:00 — открытие выставки Алены Кочетковой;

16:30 — открытие выставки Дениса Будилова.

Мероприятия состоятся в Художественном музее имени Коваленко по улице Красной, 15. Вход свободный. 

Подробная программа на 18 октября:

12:00 — лекция историка фотографии и члена Международной ассоциации арт-критиков Ирины Чмыревой «Фотографическое образование в эпоху ИИ. Как не бояться стать художником»; 

14:00 — открытый профессиональный разбор художественного портфолио с Ириной Чмыревой;

16:30 — мультимедиа-показ работ российских и зарубежных авторов. 

Мероприятия состоятся в Музейном дворике по улице Красной, 11. Вход свободный. 

Истории города «Е»:

Также 18 октября в 19:00 в книжном магазине «Чарли» на улице Коммунаров, 58 состоится презентация книги Алены Кочетковой «Она продолжается». Это история о пережитой болезни и рождении новой жизни через автопортреты. Вход свободный по предварительной регистрации. После презентации состоится автограф-сессия. 

19 октября в 16:30 в пространстве «Стена» по улице Кирова, 77 пройдет лекция фотографа и дизайнера Анастасии Чалой «Коллаж как форма визуального мышления: как из обрывков рождается смысл». Гости узнают, почему техника коллажа, возникшая около ста лет назад, популярна и сегодня. Вход свободный. 

Как писали Юга.ру, 9 октября в Краснодаре стартовал фестиваль биографического кино.

Афиша Город Искусство Краснодар Лекции отдых Развлечения События Фотография

Новости

Выставки, разговоры об искусстве и лекции. В Краснодаре состоится биеннале фотографии PhotoVisa
Кавказский заповедник досрочно закрыл два турмаршрута из-за снега и заморозков в горах
В Краснодарском крае могут ввести «тихие часы» в обед и повысить штрафы за шум
Краснодарские мужчины тратят на первом свидании 1100 рублей. Это в три раза меньше, чем в среднем по стране
В России растет заболеваемость ветрянкой. В Краснодарском крае и Ростовской области возник дефицит вакцин
«Прогноз пессимистичный». В Сочи и Сириусе до конца октября будет прохладно и дождливо

Лента новостей

В Туапсинском районе ливнем размыло переправу
Вчера, 15:12
В Туапсинском районе ливнем размыло переправу
Тыквенный Стас разыгрывает путешествие, автомобиль, гаджеты и другие призы среди покупателей «Пятёрочки»
9 октября, 13:58 Реклама
Тыквенный Стас разыгрывает путешествие, автомобиль, гаджеты и другие призы среди покупателей «Пятёрочки»
«Чуть быстрее велосипеда»
Вчера, 10:56
«Чуть быстрее велосипеда»
Краснодар ‒ предпоследний в России по фактической скорости общественного транспорта

Реклама на сайте