В Краснодаре покажут фильм режиссера Ари Астера «Эддингтон» с Хоакином Фениксом в главной роли

Краснодарский край

  Кадр из трейлера фильма «Эддингтон»
В краснодарских кинотеатрах покажут фильм «Эддингтон» о противостоянии шерифа и мэра провинциального города, а также о череде комичных событий (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» сообщила, что в Краснодаре с 16 октября будут показывать ленту «Эддингтон» режиссера Ари Астера, известного по фильмам «Солнцестояние», «Реинкарнация» и «Все страхи Бо». 

Картина расскажет о событиях, произошедших весной 2020 года во время пандемии коронавируса. В провинциальном городе Эддингтоне разворачивается противостояние между шерифом Джо Кроссом и мэром Тэдом Гарсиа, который планирует возвести масштабный центр обработки данных на базе искусственного интеллекта. 

Шериф города не согласен с решением мэра и выдвигает свою кандидатуру на пост главы города. Этот шаг перевернет жизнь жителей Эддингтона и повлечет за собой череду комичных событий. 

В фильме сыграли актеры Хоакин Феникс, Педро Паскаль, Дирдри О’Коннелл, Эмма Стоун, Майкл Уорд, Кэмерон Манн и другие. 

Картину можно будет посмотреть с 16 октября в кинотеатрах «Монитор» в ТРЦ «Красная Площадь» и ТРК «СБС Мегамолл», а также в кинотеатре Монитор Сити de Luxe. Стоимость билетов — от 460 рублей. 

Как писали Юга.ру, с 4 октября в Краснодаре показывают фильм «Битва за битвой» под другим названием — «Волшебный поцелуй». Главную роль в картине сыграл Леонарод Ди Каприо.

