В Краснодаре покажут фильм режиссера Ари Астера «Эддингтон» с Хоакином Фениксом в главной роли

В краснодарских кинотеатрах покажут фильм «Эддингтон» о противостоянии шерифа и мэра провинциального города, а также о череде комичных событий (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» сообщила, что в Краснодаре с 16 октября будут показывать ленту «Эддингтон» режиссера Ари Астера, известного по фильмам «Солнцестояние», «Реинкарнация» и «Все страхи Бо».

Картина расскажет о событиях, произошедших весной 2020 года во время пандемии коронавируса. В провинциальном городе Эддингтоне разворачивается противостояние между шерифом Джо Кроссом и мэром Тэдом Гарсиа, который планирует возвести масштабный центр обработки данных на базе искусственного интеллекта.

Шериф города не согласен с решением мэра и выдвигает свою кандидатуру на пост главы города. Этот шаг перевернет жизнь жителей Эддингтона и повлечет за собой череду комичных событий.