Продукты Уралсиба станут доступны пользователям Авито

Краснодарский край

На форуме «Финополис 2025» банк Уралсиб и АО «Авито Финанс» группы компаний Авито подписали соглашение о сотрудничестве

Стороны договорились об интеграции кредитных продуктов банка с использованием финансовой платформы Авито. Документ подписали директор по финансовым сервисам Авито Татьяна Жаркова и зампредседателя правления Уралсиба Станислав Тывес.

Теперь пользователи Авито смогут купить автомобиль у частного продавца, не покидая платформы. Весь процесс — от выбора автомобиля и получения кредитного предложения до подписания договора — будет проходить внутри интерфейса Авито. 

«Интеграция продуктов Уралсиба в финансовую платформу Авито — это объединение знакомых финансовых инструментов в привычный пользовательский сценарий. Наше сотрудничество позволит не только улучшить клиентский опыт, максимально упростив оформление банковских продуктов на платформе, но и позволит клиентам получать более выгодные условия по кредитам на покупку автомобилей с пробегом, реализуемых на классифайде», — рассказал Станислав Тывес.

По его словам, банк активно развивает автокредитование на вторичном рынке, и партнерство с Авито — еще одна возможность для наращивания продаж в этом направлении. 

«Мы стремимся к тому, чтобы финансовые инструменты были органично встроены в жизнь наших пользователей, а покупки на Авито — простыми и удобными, даже когда речь идет о серьезных решениях, таких как приобретение автомобиля. Присоединение Уралсиба к нашей финансовой платформе — еще один шаг в реализации философии партнерской модели: мы объединяемся с крупнейшими представителями рынка, чтобы вместе создавать лучший пользовательский опыт. Все больше людей готовы совершать крупные покупки онлайн, и вместе с партнерами мы стремимся сделать этот опыт максимально комфортным и прозрачным», — отметила директор по финансовым сервисам Авито Татьяна Жаркова.

Как писали Юга.ру, Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход».

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

