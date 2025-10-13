Продукты Уралсиба станут доступны пользователям Авито

Стороны договорились об интеграции кредитных продуктов банка с использованием финансовой платформы Авито. Документ подписали директор по финансовым сервисам Авито Татьяна Жаркова и зампредседателя правления Уралсиба Станислав Тывес. Теперь пользователи Авито смогут купить автомобиль у частного продавца, не покидая платформы. Весь процесс — от выбора автомобиля и получения кредитного предложения до подписания договора — будет проходить внутри интерфейса Авито.

«Интеграция продуктов Уралсиба в финансовую платформу Авито — это объединение знакомых финансовых инструментов в привычный пользовательский сценарий. Наше сотрудничество позволит не только улучшить клиентский опыт, максимально упростив оформление банковских продуктов на платформе, но и позволит клиентам получать более выгодные условия по кредитам на покупку автомобилей с пробегом, реализуемых на классифайде», — рассказал Станислав Тывес.



По его словам, банк активно развивает автокредитование на вторичном рынке, и партнерство с Авито — еще одна возможность для наращивания продаж в этом направлении.

«Мы стремимся к тому, чтобы финансовые инструменты были органично встроены в жизнь наших пользователей, а покупки на Авито — простыми и удобными, даже когда речь идет о серьезных решениях, таких как приобретение автомобиля. Присоединение Уралсиба к нашей финансовой платформе — еще один шаг в реализации философии партнерской модели: мы объединяемся с крупнейшими представителями рынка, чтобы вместе создавать лучший пользовательский опыт. Все больше людей готовы совершать крупные покупки онлайн, и вместе с партнерами мы стремимся сделать этот опыт максимально комфортным и прозрачным», — отметила директор по финансовым сервисам Авито Татьяна Жаркова.