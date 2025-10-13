«Прогноз пессимистичный». В Сочи и Сириусе до конца октября будет прохладно и дождливо

13 октября доктор биологических наук, сотрудник Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата университета «Сириус» Павел Силкин сообщил ТАСС, что прогноз погоды в Сочи на вторую половину октября «пока пессимистичный». На курорте ожидается похолодание и дожди. «В прошлом году максимальные суточные температуры начали опускаться ниже 20 °С с 17 октября вместе с дождями и уже не повышались, а среднесуточные температуры не превышали 13,5 °С до конца октября. Не исключено, что подобная климатическая ситуация повторится и в этом году, с прохладной второй половиной октября», — рассказал он.

Эксперт отметил, что в 2025 году бархатный сезон в Сочи уже подошел к концу, а «приближающийся циклон с похолоданием и дождями поставил окончательную точку в этом вопросе».



При этом, по словам Силкина, в октябре 2023 года на курорте был «настоящий» бархатный сезон, когда максимальные суточные температуры превышали 20 °С. Так, 26 октября 2023 года столбики термометров достигли 26,8 °С, а ночью не опускались ниже 15 °С после 21 октября.



Напомним, что 9 октября Сочи накрыл циклон «Барбара» с залповыми ливнями и сильным ветром. В городе объявили штормовое предупреждение. Из-за непогоды власти временно ограничили отдых и купание на пляжах и у рек, а жителям и туристам порекомендовали добираться до аэропорта на электричках.