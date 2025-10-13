Дождь, ветер и туман. Узнали погоду в начале недели в Краснодаре и крае

Синоптики рассказали прогноз погоды на 13, 14 и 15 октября на Кубани

Краевой гидрометцентр сообщил прогноз погоды на 13-15 октября в Краснодаре и крае.

В Краснодаре 13 октября будет облачно, без осадков. Температура воздуха днем 15-17 °С, ночью — 6-8 °С. 14 октября ожидается дождь, днем 16 °С, ночью — 9 °С. 15 октября также прогнозируется дождь, днем 13 °С, ночью похолодает до 7 °С.

В крае 13 октября ожидается переменная облачность, местами дождь. Ветер до 14 м/с. Днем 13-18 °С, ночью — 4-9 °С.

14 октября температура днем 11-16 °С, ночью — 5-10 °С. 15 октября днем также 11-16 °С, ночью похолодает до 3-8 °С. В оба дня ожидается облачность, местами дождь с грозой, ночью и утром возможен туман. Ветер до 14 м/с.