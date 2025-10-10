Снег в горах, сильный дождь и ветер. Какая погода ожидается в Краснодаре и крае в выходные?

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики сообщили прогноз погоды на 11-12 октября на Кубани

Краевой гидрометцентр сообщил прогноз погоды на 11-12 октября в Краснодаре и крае.

11 октября в Краснодаре ожидается облачность, возможен небольшой дождь, ветер до 12 м/с. Температура воздуха днем 16-18 °С, ночью — 9-11 °С. 12 октября будет пасмурно, прогнозируется дождь. Температура воздуха днем составит 17 °С, ночью — 10 °С. 

11 октября в крае будет дождь, ветер до 18 м/с. В отдельных районах ожидается ливень в сочетании с грозой, град и сильный ветер с порывами до 25 м/с. Температура воздуха днем — 13-18  °С, ночью — 7-12  °С. 

12 октября будет облачно с прояснениями. Возможен дождь, в отдельных районах сильный дождь. Ветер до 14 м/с. Днем ожидается 10-15 °С, ночью — 6-11 °С.

11 октября в горах прогнозируется мокрый снег. В оба дня температура воздуха днем 0-5 °С, ночью похолодает до -2 °С. 

11 октября на Черноморском побережье днем будет 13-18 °С, ночью — 10-15 °С. 12 октября днем 12-17 °С, ночью — 9-14 °С. 

Как писали Юга.ру, 9 октября в Анапе после ливня затопило улицы, а в море заметили смерч.

