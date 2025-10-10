В Сочи открылась ярмарка растений, выращенных в нацпарке
В сочинском «Дендрарии» заработала ярмарка растений. Представлено 100 видов цветов, кустарников и деревьев, выращенных в нацпарке
Сочинский национальный парк сообщил, что с 10 октября в Дендрарии будет работать ярмарка растений.
Представят саженцы экзотических кустарников и деревьев, растения для зимних садов и оранжерей, комнатные и водные цветы. Всего будет более 100 видов.
Организаторы подчеркнули, что все растения вырастили в теплицах и оранжереях Дендрария и в питомнике Сочинского нацпарка. Растения взошли из местных семян и черенков, которые прошли многолетнюю адаптацию в условиях Черноморского климата — это гарантирует их жизнестойкость.
Также можно будет получить консультации у специалистов по подбору, посадке и уходу за растениями.
Ярмарка будет работать еженедельно по пятницам, субботам и воскресеньям с 10:00 до 17:00 в парке «Дендрарий» возле Южных ворот (вход с улицы Черноморской). Вход свободный.
