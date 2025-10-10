«Город погружен во тьму». Жители Горячего Ключа жалуются на отсутствие освещения на улицах и бездействие служб

Жители Горячего Ключа вынуждены ходить по улицам с фонарями из-за неработающего освещения. Службы игнорируют просьбы о ремонте

7 октября в комментариях к телеграм-посту губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева жительница Горячего Ключа Татьяна Плешакова пожаловалась, что в городе более шести месяцев не работает уличное освещение. «В Горячем Ключе дети из школы вынуждены ходить по темным улицам. Более шести месяцев не меняется уличное освещение! Город погружен во тьму! Заявки от квартальных не выполняются. Улицы темные», — написала женщина. Плешакова перечислила улицы, на которых не работают фонари или вовсе отсутствуют: Лизы Чайкиной, 24, 35 и 37;

Весенняя, 9, 11, 13, 15, 17;

Кирова, 25 и 45;

Гагарина, 36;

Вишневая, 40;

Восточная, 162;

Ровная, 24, 76 и 84;

Дружбы, 28

от Ватутина, 27 до Ватутина, 21;

Ватутина, 33;

Парковая;

от Карбышева до Гастелло;

Заводская, 17А и 24;

Чайковского, 8;

Летняя, 14 и 16;

Герцена, 15 Жительница подчеркнула, что по некоторым адресам заявки на ремонт фонарей не рассматриваются уже более двух лет.

«Водителей чуть ли не обокрали на ровном месте»: Жители Горячего Ключа пожаловались на неисправную камеру, из-за которой им пришли штрафы на несколько миллионов

10 октября Татьяна рассказала Юга.ру, что уличное освещение в микрорайоне Развилка не ремонтируют с мая 2025 года. Женщина подавала заявки руководителю Централизованной ремонтно-эксплуатационной службы (ЦРЭС) — именно эта организация занимается ремонтом и заменой фонарей. «Каждый раз руководитель обещал, что «…на этой неделе поменяем, уже отдали на экспертизу, ждем». Вот сегодня уже 10.10.2025, а улицы темные», — прокомментировала Татьяна. Также женщина обращалась в управление ЖКХ — там ей пообещали провести ремонтные работы, но до сих пор этого не сделали. Татьяна подчеркнула, что из-за неработающих или отсутсвующих фонарей учащиеся школы № 4, расположенной по улице Заводской, 37, вынуждены ходить по темным улицам. Также 22 августа телеграм-канал «Горячий Ключ Life» опубликовал обращение жителей станицы Бакинской, которые пожаловались на сломанные фонари по улицам 40 лет Победы, Октябрьской и Тихой. Они заявили, что власти пообещали установить новое освещение, но заменили лампочки только на двух столбах — тех, где граждане сами установили свет. При этом службы предоставили отчет о проделанной работе в полном объеме. Жители подчеркнули, что отсутствие освещения «создает реальную опасность и дискомфорт для всех нас» — людям приходится ходить по улицам с фонариками.