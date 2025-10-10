Леннон, Лермонтов, Михалков, Балабанов. В Краснодаре стартовал фестиваль биографического кино

В Краснодаре в октябре и ноябре покажут пять фильмов в рамках фестиваля байопиков (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала фестиваль биографического кино «Культ личности». 9 октября в прокат вышел документальный фильм «Неизвестный Джон Леннон» о последних 10 годах жизни музыканта. Зрители увидят уникальные кадры и интервью, которые раскроют детали истории основателя группы The Beatles, а также узнают подробности воссоединения «Ливерпульской четверки» в честь мирового тура, который так и не состоялся. Также в кинотеатрах уже показывают байопик «Первый на Олимпе» о легенде советского гребного спорта Юрии Тюкалове. Режиссер Артем Михалков показывает жизнь спортсмена — от пережитой блокады до судьбоносной гонки на водах залива Мейлахти.

16 октября на экраны выйдет фильм «Лермонтов» о последнем дне поэта. Сюжет картины развернется в Пятигорске утром 15 июля 1841 года, когда состоялась его роковая дуэль с Николаем Мартыновым. Фильм также покажет молодого Лермонтова, который горит желанием жениться на Екатерине Сушковой. С 21 октября в кинотеатрах можно будет посмотреть документальный фильм «Никита» . Режиссер и актер Николай Бурляев рассказывает о своей дружбе с Михалковым. Лента построена в формате диалога, где личные воспоминания переплетаются с кадрами хроники, отрывками из фильмов и документами. 30 октября в прокат выйдет документальный фильм «Брат навсегда» о создании культовой дилогии Алексея Балабанова. Зрители увидят уникальные архивные кадры, многие из которых будут показаны впервые.