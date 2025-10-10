Леннон, Лермонтов, Михалков, Балабанов. В Краснодаре стартовал фестиваль биографического кино
В Краснодаре в октябре и ноябре покажут пять фильмов в рамках фестиваля байопиков (18+)
Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала фестиваль биографического кино «Культ личности».
9 октября в прокат вышел документальный фильм «Неизвестный Джон Леннон» о последних 10 годах жизни музыканта. Зрители увидят уникальные кадры и интервью, которые раскроют детали истории основателя группы The Beatles, а также узнают подробности воссоединения «Ливерпульской четверки» в честь мирового тура, который так и не состоялся.
Также в кинотеатрах уже показывают байопик «Первый на Олимпе» о легенде советского гребного спорта Юрии Тюкалове. Режиссер Артем Михалков показывает жизнь спортсмена — от пережитой блокады до судьбоносной гонки на водах залива Мейлахти.
Читайте также:
16 октября на экраны выйдет фильм «Лермонтов» о последнем дне поэта. Сюжет картины развернется в Пятигорске утром 15 июля 1841 года, когда состоялась его роковая дуэль с Николаем Мартыновым. Фильм также покажет молодого Лермонтова, который горит желанием жениться на Екатерине Сушковой.
С 21 октября в кинотеатрах можно будет посмотреть документальный фильм «Никита». Режиссер и актер Николай Бурляев рассказывает о своей дружбе с Михалковым. Лента построена в формате диалога, где личные воспоминания переплетаются с кадрами хроники, отрывками из фильмов и документами.
30 октября в прокат выйдет документальный фильм «Брат навсегда» о создании культовой дилогии Алексея Балабанова. Зрители увидят уникальные архивные кадры, многие из которых будут показаны впервые.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре под другим названием показывают новый фильм с Леонардо Ди Каприо в главной роли.