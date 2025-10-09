В России подорожала зимняя резина. Это связано с неурожаем каучука в Азии и частыми атаками на НПЗ

Улучшения ситуации в ближайшее время не предвидится — рост цен продолжится

Шины для грузового транспорта (R19–R24) также подорожали — с 32 тыс. до 37 тыс. 800 рублей за штуку, что соответствует росту примерно на 17,8%.

9 октября телеграм-канал Baza сообщил , что в России по состоянию на сентябрь 2025 года усредненная цена шины для легковых автомобилей (с радиусом R13–R22,5) достигла отметки в 27 тыс. 700 рублей. Специалисты Национальной ассоциации производителей шин (НАПИ) констатируют, что за последние два сезона стоимость комплекта увеличилась на 30,2%.

Как отмечают ритейлеры, продукция российского производства поднялась в цене в среднем на 25%, что подталкивает потребителей выбирать шины китайских марок. Классические зарубежные бренды, такие как Yokohama, Pirelli, Ikon (бывшая Nokian Tyres) и Michelin, сейчас стоят на 30% дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

При этом у подорожания шин есть ряд объективных причин. Первичным фактором стал неурожай натурального каучука в 2024 году, вызванный аномальными дождями в регионах Юго-Восточной Азии. Это привело к удорожанию сырья на 35%.

Ситуация с синтетическим каучуком из нефтехимии также остается напряженной. Здесь сказывается общий рост цен на нефть и регулярные атаки на нефтеперерабатывающие заводы.

По прогнозам представителей рынка, улучшения ситуации в ближайшее время не предвидится, и рост цен продолжится как минимум до середины 2026 года.

Напомним, в России 1 сентября 2023 года вступило в силу постановление Правительства, которое предусматривает обязанность водителей использовать шины по календарному сезону. То есть «переобуться» в зимние нужно до 1 декабря. В противном случае инспекторы ГИБДД могут выписать штраф.

Полиция Краснодара рекомендует менять летную резину на зимнюю, когда среднесуточная температура установилась на уровне не выше 5 ˚С.