Горнолыжный сезон на подходе. Курорт Красная Поляна встретил первый снегопад
На Курорте Красная Поляна выпал первый снег, открывая отсчет до старта горнолыжного сезона
На Курорте Красная Поляна на высоте свыше 2200 метров над уровнем моря, включая уникальную зону Цирк-2, зафиксирован первый в текущем сезоне снегопад.
Пока осадки не формируют устойчивого снежного покрова, необходимого для полноценного катания. Однако метеорологические условия свидетельствуют о верном направлении процессов: ночные температуры на высокогорье уже достигают отметки -1 °C, а дневные показатели не превышают 3 °C.
Благодаря особому географическому положению Курорт Красная Поляна традиционно становится первооткрывателем горнолыжного сезона в сочинском горном кластере. Для сравнения: в прошлом году первый снег здесь выпал 17 октября, а благодаря интенсивным снегопадам на протяжении ноября сезон катания удалось запустить уже 6 декабря.
Анализ актуальных метеоданных позволяет предположить, что в этом году старт горнолыжного сезона 2025/2026 также ожидается в первой декаде декабря.
Что касается технической готовности курортной инфраструктуры к предстоящему сезону, то подготовительные мероприятия стартовали еще летом. Ко времени появления первого снега все ключевые системы уже прошли полную диагностику и находятся в рабочей готовности.
В настоящее время специалисты завершают финальные этапы технического обслуживания оборудования для искусственного оснежения трасс и комплексов для принудительного спуска лавин. Весь подготовительный цикл распределен на несколько этапов, завершение которых запланировано на конец ноября.
Еще в летний период Курорт Красная Поляна открыл продажи сезонных ски-пассов. Размер дисконта поэтапно снижается по мере приближения к дате старта горнолыжного сезона. В течение октября-ноября скидка составит 10%.
Стоимость сезонного абонемента на период с 1 декабря по 30 апреля установлена в размере 65 тыс. 500 рублей для взрослых и 30 тыс. рублей для детей.
Параллельно на курорте уже открыто бронирование номеров в отелях и апартаментах комплекса на зимний сезон. Бронируемость демонстрирует динамику, сопоставимую с прошлогодними показателями. На январь и февраль спрос находится на аналогичном уровне, а на март прогнозируется прирост на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Как писали Юга.ру, Курорт Красная Поляна первым в России запустил сервис регистрации на рейс и сдачи багажа прямо в отеле.