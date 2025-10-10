Горнолыжный сезон на подходе. Курорт Красная Поляна встретил первый снегопад

На Курорте Красная Поляна выпал первый снег, открывая отсчет до старта горнолыжного сезона

На Курорте Красная Поляна на высоте свыше 2200 метров над уровнем моря, включая уникальную зону Цирк-2, зафиксирован первый в текущем сезоне снегопад.

Пока осадки не формируют устойчивого снежного покрова, необходимого для полноценного катания. Однако метеорологические условия свидетельствуют о верном направлении процессов: ночные температуры на высокогорье уже достигают отметки -1 °C, а дневные показатели не превышают 3 °C.

Благодаря особому географическому положению Курорт Красная Поляна традиционно становится первооткрывателем горнолыжного сезона в сочинском горном кластере. Для сравнения: в прошлом году первый снег здесь выпал 17 октября, а благодаря интенсивным снегопадам на протяжении ноября сезон катания удалось запустить уже 6 декабря.

Анализ актуальных метеоданных позволяет предположить, что в этом году старт горнолыжного сезона 2025/2026 также ожидается в первой декаде декабря.