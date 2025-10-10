Власти Ростова-на-Дону закрывают старейший ипподром. Активисты обратились к Путину и Кадырову с просьбой спасти локацию

9 октября телеграм-канал Don Mash сообщил о закрытии ипподрома в Ростове-на-Дону. Конников попросили вывезти своих лошадей до 28 ноября. По данным СМИ, ранее активисты просили признать локацию объектом культурного наследия, чтобы не допустить строительство очередного ЖК. Активистка организации «Конники Дона» Надежда рассказала 161.RU, что правительство Ростовской области поддерживает их и чиновники настроены развивать коневодство. В январе 2025 года власти региона обещали , что не будут закрывать старый ипподром пока не появится новый. При этом, кто его будет строить и в какие сроки — не известно.

«Ипподром уже навряд ли мы спасем. Мы получили ответ от Министерства строительства о том, что в 2007 году была выделена земля на левом берегу на улице Пойменной под ипподром. Будет делаться проект нового ипподрома. Будут смотреть, под какую программу господдержки он подойдет и искать инвестора. Есть определенные кандидаты», — рассказала активистка.



По словам Надежды, официальных документов о расторжении договоров с конниками нет. В администрации пообещали выдать их в ноябре. Активисты написали обращения в Генпрокуратуру, к президенту РФ Владимиру Путину и главе Чечни Рамзану Кадырову.

«Конники в шоке, все в панике. Не знают, что делать. Закупались корма на зиму. Это ж не собачка, не кошечка, у которых в пакетах корма. Там камазы корма. Это не то, что убытки. Если они не дадут пережить этому ипподрому до появления нового, коневодство в Ростовской области развалится. Потому что нашим лошадям негде скакать», — поделилась она.



Корреспондент 161.RU связался с директором Ростовского ипподрома Валерием Овчаровым. Он сказал журналисту обратиться с вопросами к застройщику, который планирует возводить жилье на месте ипподрома. В пресс-службе строительной компании отказались комментировать ситуацию.



Напомним, что летом губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что на территории ипподрома благоустроят парк и культурной-общественный центр. Но от планов строить там жилье не отказываются.