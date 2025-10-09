«Вода с потолка ручьем бежит». Пострадавший от атаки беспилотников дом в Новороссийске заливает дождем
В Новороссийске топит дом, крыша которого разрушилась во время атаки БПЛА. Власти закрыли ее пленкой, но это не сработало
9 октября телеграм-канал «ЧП Новороссийск — Россия» опубликовал видео, снятые в доме по улице Шевченко, 55 — там из-за дождя начало затапливать квартиры и подъезды.
Ранее в здании разрушилась крыша после атак БПЛА. По данным телеграм-канала Kub Mash, власти предлагали жильцам временно переселиться, но они отказались. Крышу в доме до сих пор не отремонтировали — власти затянули ее пленкой, но она не выдержала.
«Ручьем уже бежит. Куда ведра ставить — не представляю. <...> 16 квартира. Бежит конкретно. Слил уже литров 100 с потолка», — прокомментировал автор роликов.
Напомним, 24 сентября Новороссийск атаковали беспилотники. Тогда пострадали несколько домов, гостиница и офис, горели машины на парковке.
Администрация Сочи не выплачивает компенсации пострадавшим от атаки БПЛА:
Позднее на видео обратила внимание администрация Центрального округа Новороссийска. Власти заявили, что строительная организация, закрепленная за домом, в «ускоренном режиме» проводит восстановительные работы.
«Разрушенная кровля была демонтирована, освобожденное пространство затянули накануне пленкой, чтобы укрыть жилые помещения на период дождей. <...> В настоящее время принимаются меры по замене пленки, которая не выдержала сильного ливня», — добавили власти.
Телеграм-канал Kub Mash отметил, что жильцам дома просят администрацию установить «нормальный» водоотвод, чтобы здание «окончательно не сгнило».
Как писали Юга.ру, 6 октября в Туапсе обломки беспилотников повредили НПЗ.