«Вода с потолка ручьем бежит». Пострадавший от атаки беспилотников дом в Новороссийске заливает дождем

Краснодарский край

Распечатать

  • © Коллаж из скриншотов видео из телеграм-канала «ЧП Новороссийск — Россия»
    © Коллаж из скриншотов видео из телеграм-канала «ЧП Новороссийск — Россия»

В Новороссийске топит дом, крыша которого разрушилась во время атаки БПЛА. Власти закрыли ее пленкой, но это не сработало

9 октября телеграм-канал «ЧП Новороссийск — Россия» опубликовал видео, снятые в доме по улице Шевченко, 55 — там из-за дождя начало затапливать квартиры и подъезды. 

Ранее в здании разрушилась крыша после атак БПЛА. По данным телеграм-канала Kub Mash, власти предлагали жильцам временно переселиться, но они отказались. Крышу в доме до сих пор не отремонтировали — власти затянули ее пленкой, но она не выдержала. 

«Ручьем уже бежит. Куда ведра ставить — не представляю. <...> 16 квартира. Бежит конкретно. Слил уже литров 100 с потолка», — прокомментировал автор роликов. 

Напомним, 24 сентября Новороссийск атаковали беспилотники. Тогда пострадали несколько домов, гостиница и офис, горели машины на парковке. 

Администрация Сочи не выплачивает компенсации пострадавшим от атаки БПЛА:

Позднее на видео обратила внимание администрация Центрального округа Новороссийска. Власти заявили, что строительная организация, закрепленная за домом, в «ускоренном режиме» проводит восстановительные работы. 

«Разрушенная кровля была демонтирована, освобожденное пространство затянули накануне пленкой, чтобы укрыть жилые помещения на период дождей. <...> В настоящее время принимаются меры по замене пленки, которая не выдержала сильного ливня», — добавили власти. 

Телеграм-канал Kub Mash отметил, что жильцам дома просят администрацию установить «нормальный» водоотвод, чтобы здание «окончательно не сгнило»

Как писали Юга.ру, 6 октября в Туапсе обломки беспилотников повредили НПЗ. 

ЖКХ Новороссийск Происшествия СВО

Новости

В Краснодаре пройдет лекция о творчестве группы a-ha
Дочь криминального авторитета Цапка оштрафовали и лишили прав за въезд в дом под Таганрогом
Индийская компания собирается строить в Краснодарском крае фармзавод за 10 млрд рублей
«Вода с потолка ручьем бежит». Пострадавший от атаки беспилотников дом в Новороссийске заливает дождем
В Новороссийске отменили фестиваль хамсы по соображениям безопасности
Правительство РФ не будет менять условия для самозанятых до 2028 года

Лента новостей

Реклама на сайте