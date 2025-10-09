«Вода с потолка ручьем бежит». Пострадавший от атаки беспилотников дом в Новороссийске заливает дождем

В Новороссийске топит дом, крыша которого разрушилась во время атаки БПЛА. Власти закрыли ее пленкой, но это не сработало

9 октября телеграм-канал «ЧП Новороссийск — Россия» опубликовал видео, снятые в доме по улице Шевченко, 55 — там из-за дождя начало затапливать квартиры и подъезды.

Ранее в здании разрушилась крыша после атак БПЛА. По данным телеграм-канала Kub Mash, власти предлагали жильцам временно переселиться, но они отказались. Крышу в доме до сих пор не отремонтировали — власти затянули ее пленкой, но она не выдержала.

«Ручьем уже бежит. Куда ведра ставить — не представляю. <...> 16 квартира. Бежит конкретно. Слил уже литров 100 с потолка», — прокомментировал автор роликов.

Напомним, 24 сентября Новороссийск атаковали беспилотники. Тогда пострадали несколько домов, гостиница и офис, горели машины на парковке.