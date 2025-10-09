В Сочи из-за непогоды туристов просят покинуть берега рек и пляжи, а до аэропорта рекомендуют добираться на электричках

Краснодарский край

Распечатать

  • Шторм в Сочи © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    Шторм в Сочи © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Жителей и гостей Сочи предупредили о сильной непогоде до 11 октября

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что 9 октября с 17:00 до 19:00 в городе будут включать сирены в связи с непогодой, которая продлится до 11 октября. Напомним, на курорт надвигается циклон «Барбара» с сильным дождем и ветром. 

Прошунин заявил, что все аварийно-спасательные ведомства переведены в режим повышенной готовности. Сотрудники дорожной и коммунальной служб будут прочищать ливневки на проезжих частях и в низинах — это должно снизить риск подтоплений.

Температура моря ниже нормы:

Помимо этого мэр отметил, что отдыхающим необходимо покинуть пляжи, кемпинги и территории у берегов рек. Также сотрудники МЧС оповестили о непогоде туристов в горах. 

Прошунин подчеркнул, что жителям и гостям города необходимо соблюдать меры предосторожности. Также гражданам, которые планируют поездку в аэропорт, стоит туда добираться на железнодорожном транспорте — на автомобильных дорогах возможны подтопления.

Как писали Юга.ру, осень 2025 года в Краснодаре будет теплой, а ноябрь окажется засушливее нормы. 

Курорты и туризм МЧС Пляжи Погода Сочи Черное море Штормовые предупреждения

Новости

В Краснодаре пройдет лекция о творчестве группы a-ha
Дочь криминального авторитета Цапка оштрафовали и лишили прав за въезд в дом под Таганрогом
Индийская компания собирается строить в Краснодарском крае фармзавод за 10 млрд рублей
«Вода с потолка ручьем бежит». Пострадавший от атаки беспилотников дом в Новороссийске заливает дождем
В Новороссийске отменили фестиваль хамсы по соображениям безопасности
Правительство РФ не будет менять условия для самозанятых до 2028 года

Лента новостей

Реклама на сайте