В Сочи из-за непогоды туристов просят покинуть берега рек и пляжи, а до аэропорта рекомендуют добираться на электричках
Жителей и гостей Сочи предупредили о сильной непогоде до 11 октября
Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что 9 октября с 17:00 до 19:00 в городе будут включать сирены в связи с непогодой, которая продлится до 11 октября. Напомним, на курорт надвигается циклон «Барбара» с сильным дождем и ветром.
Прошунин заявил, что все аварийно-спасательные ведомства переведены в режим повышенной готовности. Сотрудники дорожной и коммунальной служб будут прочищать ливневки на проезжих частях и в низинах — это должно снизить риск подтоплений.
Помимо этого мэр отметил, что отдыхающим необходимо покинуть пляжи, кемпинги и территории у берегов рек. Также сотрудники МЧС оповестили о непогоде туристов в горах.
Прошунин подчеркнул, что жителям и гостям города необходимо соблюдать меры предосторожности. Также гражданам, которые планируют поездку в аэропорт, стоит туда добираться на железнодорожном транспорте — на автомобильных дорогах возможны подтопления.
