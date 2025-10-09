В Сочи из-за непогоды туристов просят покинуть берега рек и пляжи, а до аэропорта рекомендуют добираться на электричках

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что 9 октября с 17:00 до 19:00 в городе будут включать сирены в связи с непогодой, которая продлится до 11 октября. Напомним, на курорт надвигается циклон «Барбара» с сильным дождем и ветром.

Прошунин заявил, что все аварийно-спасательные ведомства переведены в режим повышенной готовности. Сотрудники дорожной и коммунальной служб будут прочищать ливневки на проезжих частях и в низинах — это должно снизить риск подтоплений.