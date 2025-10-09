В Анапе после ливня затопило улицы, а в море заметили смерч. Показываем кадры непогоды

В Анапе пошел сильный дождь. Ранее синоптики предупреждали о непогоде

9 октября Анапу накрыл шторм. Ранее синоптики предупреждали о непогоде на курорте. По данным мэрии Анапы, до 11 октября в городе действует экстренное предупреждение. Ожидается ливень с грозой, градом и сильным ветром до 20-22 м/с.



На участке от Анапы до Магри прогнозировали смерч над морем. Прогнозы оправдались, и утром 7 октября жители заметили это природное явление:

Горожане поделились в телеграм-каналах и кадрами потопа в Анапе. Вода заполнила центральные улицы курорта, проспект перед зданием администрации, набережную и ближайший поселок Джемете:

Жители рассказали, что улицы города затапливает при каждом ливне. Они считают, что это происходит из-за отсутствия развитой ливневой канализации.

Также анапчане опубликовали на эту тему юмористичный видеоролик, сгенерированный искусственным интеллектом. На кадрах мужчина в костюме плывет на катере по затопленной улице и заявляет:



«Все в полном порядке, никакой паники нет. Миллионы единиц техники откачивают воду, это просто небольшой дождь. Не выходите на улицу просто».