В Анапе после ливня затопило улицы, а в море заметили смерч. Показываем кадры непогоды

В Анапе пошел сильный дождь. Ранее синоптики предупреждали о непогоде

9 октября Анапу накрыл шторм. Ранее синоптики предупреждали о непогоде на курорте. По данным мэрии Анапы, до 11 октября в городе действует экстренное предупреждение. Ожидается ливень с грозой, градом и сильным ветром до 20-22 м/с. 

На участке от Анапы до Магри прогнозировали смерч над морем. Прогнозы оправдались, и утром 7 октября жители заметили это природное явление:

Горожане поделились в телеграм-каналах и кадрами потопа в Анапе. Вода заполнила центральные улицы курорта, проспект перед зданием администрации, набережную и ближайший поселок Джемете:

Жители рассказали, что улицы города затапливает при каждом ливне. Они считают, что это происходит из-за отсутствия развитой ливневой канализации.

Также анапчане опубликовали на эту тему юмористичный видеоролик, сгенерированный искусственным интеллектом. На кадрах мужчина в костюме плывет на катере по затопленной улице и заявляет:

«Все в полном порядке, никакой паники нет. Миллионы единиц техники откачивают воду, это просто небольшой дождь. Не выходите на улицу просто».

Как писали Юга.ру, 9 октября Сочи накрыл циклон «Барбара», объявлено штормовое предупреждение. Из-за непогоды туристов просят покинуть берега рек и пляжи, а до аэропорта рекомендуют добираться на электричках.

