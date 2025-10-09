Связь для растущего города. В Краснодаре мобильный оператор удвоил строительство сетей в новых микрорайонах

Ожидается, что в обозримой перспективе численность населения в этих новых микрорайонах превысит полмиллиона человек, что делает развитие инфраструктуры связи критически важным.

Компания МТС вывела на новый уровень телекоммуникационное обслуживание для жителей новостроек на северо-западе Краснодара. Речь идет преимущественно о крупных жилых комплексах формата «город в городе», расположенных в Прикубанском округе.

Наиболее заметный прогресс в качестве голосовой связи и повышении скоростей мобильного интернета зафиксирован в знаковых жилых кварталах «Самолет» и DOGMA PARK. Параллельно усиление сети провели в ЖК «Достояние», «Губернском», а также в микрорайонах Калинино и Новая Елизаветка. Активная фаза строительства инфраструктуры в этом году также охватила развивающийся поселок Южный и продолжилась в районе Восточно-Кругликовской.

В рамках стратегии на следующий год компания МТС планирует увеличить объемы работ по подключению новых микрорайонов. Помимо географического расширения зоны покрытия, оператор намерен вести точечную работу по оптимизации пропускной способности недавно введенных в эксплуатацию сетей.

«Краснодар считается в России одним из лидеров по приросту населения и количеству вводимого жилья на человека. Границы города сильно расширились за последние годы. Там, где были поля, сейчас стоят, по сути, целые города с десятками тысяч жителей. Поэтому одна из главных задач МТС в этом и ближайших годах — обеспечивать новые жилые территории привычными цифровыми сервисами. Важно, что мы даем новоселам сразу комплекс продуктов — как в мобильной, так и фиксированной сетях», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.