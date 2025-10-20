Солнечные электростанции GELIOMASTER вошли в «Реестр новых и наилучших технологий» 

Отечественный продукт больше 15 лет производит холдинг ТЭМПО

Солнечные электростанции GELIOMASTER включили в федеральный «Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений». Они широко и успешно применяются в рамках государственных программ по всей России и пользуются доверием в странах ближнего зарубежья. Производитель обеспечивает долговечность: оцинкованный корпус защищает от коррозии, полная сертификация и заводская гарантия подтверждают высочайшее качество. Это российская разработка, которую уже больше 15 лет производит промышленный холдинг ТЭМПО, отвечая за надежность и опыт.

Солнечные электростанции GELIOMASTER © Фото предоставлено промышленным холдингом ТЭМПО

Солнечные электростанции GELIOMASTER — готовое решение для автономного энергоснабжения. Система состоит из солнечных панелей и аккумуляторов, которые накапливают энергию в течение дня и автоматически расходуют её в соответствии с заданными настройками контроллера (работает от постоянного тока 12 Вт). В основе системы — высоконадежные фотоэлектрические панели, которые эффективно преобразуют как прямой, так и рассеянный солнечный свет. Это обеспечивает стабильную зарядку аккумуляторов даже в пасмурную погоду и зимой. Умный контроллер имеет несколько предустановленных режимов работы. Например, он может автоматически включать питание только с наступлением темноты. Важно, что контроллер надежно защищает аккумулятор от полного разряда, значительно продлевая срок его службы.

