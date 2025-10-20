Солнечные электростанции GELIOMASTER вошли в «Реестр новых и наилучших технологий» 

  • Солнечные электростанции GELIOMASTER © Фото предоставлено промышленным холдингом ТЭМПО
Отечественный продукт больше 15 лет производит холдинг ТЭМПО

Солнечные электростанции GELIOMASTER включили в федеральный «Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений». Они широко и успешно применяются в рамках государственных программ по всей России и пользуются доверием в странах ближнего зарубежья.

Производитель обеспечивает долговечность: оцинкованный корпус защищает от коррозии, полная сертификация и заводская гарантия подтверждают высочайшее качество. Это российская разработка, которую уже больше 15 лет производит промышленный холдинг ТЭМПО, отвечая за надежность и опыт.

  • Солнечные электростанции GELIOMASTER © Фото предоставлено промышленным холдингом ТЭМПО
  • Солнечные электростанции GELIOMASTER © Фото предоставлено промышленным холдингом ТЭМПО
Солнечные электростанции GELIOMASTER — готовое решение для автономного энергоснабжения. Система состоит из солнечных панелей и аккумуляторов, которые накапливают энергию в течение дня и автоматически расходуют её в соответствии с заданными настройками контроллера (работает от постоянного тока 12 Вт).

В основе системы — высоконадежные фотоэлектрические панели, которые эффективно преобразуют как прямой, так и рассеянный солнечный свет. Это обеспечивает стабильную зарядку аккумуляторов даже в пасмурную погоду и зимой.

Умный контроллер имеет несколько предустановленных режимов работы. Например, он может автоматически включать питание только с наступлением темноты. Важно, что контроллер надежно защищает аккумулятор от полного разряда, значительно продлевая срок его службы.

  • Солнечные электростанции GELIOMASTER © Фото предоставлено промышленным холдингом ТЭМПО
  • Солнечные электростанции GELIOMASTER © Фото предоставлено промышленным холдингом ТЭМПО
Ключевые преимущества у электростанций GELIOMASTER:

  • Полная автономность. Независимость от центральных электросетей и расходов на их подключение.

  • Всепогодная надежность. Устойчивая работа в любое время года, включая зимний период.

  • Простота и скорость. Конструкция не требует доработок. Монтаж занимает всего 20–30 минут.

  • Эстетичный дизайн. Аккуратный и современный внешний вид.

  • Самостоятельная работа. Система работает в автоматическом режиме, не требуя регулировки и обслуживания.

  • Экономичность. Низкая стоимость решения и отсутствие счетов за электричество.

Электростанции GELIOMASTER идеально подходят для электроснабжения объектов, удаленных от инфраструктуры. Основные области применения: загородные дома и коттеджи, уличные, парковые и дорожные светильники, автономные системы видеонаблюдения и фотофиксации, светофоры, дорожные знаки и освещение остановок, прожекторы для рекламных щитов, парковочные автоматы, системы мониторинга и телеметрии, электрифицированные мусорные контейнеры, передвижные установки для борьбы с вредителями.

Одно из главных прелимуществ GELIOMASTER — удобство монтажа и эксплуатации. Электростанции поставляют в виде готового моноблока. Все элементы — солнечные панели, осветительные приборы и кронштейны — легко фиксируются на опоре болтами в нужном направлении. Полная установка, подключение и регулировка занимают не больше 30 минут.

На солнечную электростанцию производитель предоставляет заводскую гарантию с момента отгрузки.

За консультацией можно обратиться
по телефонам +7 8552 54-45-75, +7 917 394-84-43
и электронной почте info@geliomaster.com.

