Солнечные электростанции GELIOMASTER вошли в «Реестр новых и наилучших технологий»
Отечественный продукт больше 15 лет производит холдинг ТЭМПО
Солнечные электростанции GELIOMASTER включили в федеральный «Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений». Они широко и успешно применяются в рамках государственных программ по всей России и пользуются доверием в странах ближнего зарубежья.
Производитель обеспечивает долговечность: оцинкованный корпус защищает от коррозии, полная сертификация и заводская гарантия подтверждают высочайшее качество. Это российская разработка, которую уже больше 15 лет производит промышленный холдинг ТЭМПО, отвечая за надежность и опыт.
Солнечные электростанции GELIOMASTER — готовое решение для автономного энергоснабжения. Система состоит из солнечных панелей и аккумуляторов, которые накапливают энергию в течение дня и автоматически расходуют её в соответствии с заданными настройками контроллера (работает от постоянного тока 12 Вт).
В основе системы — высоконадежные фотоэлектрические панели, которые эффективно преобразуют как прямой, так и рассеянный солнечный свет. Это обеспечивает стабильную зарядку аккумуляторов даже в пасмурную погоду и зимой.
Умный контроллер имеет несколько предустановленных режимов работы. Например, он может автоматически включать питание только с наступлением темноты. Важно, что контроллер надежно защищает аккумулятор от полного разряда, значительно продлевая срок его службы.
Ключевые преимущества у электростанций GELIOMASTER:
-
Полная автономность. Независимость от центральных электросетей и расходов на их подключение.
-
Всепогодная надежность. Устойчивая работа в любое время года, включая зимний период.
-
Простота и скорость. Конструкция не требует доработок. Монтаж занимает всего 20–30 минут.
-
Эстетичный дизайн. Аккуратный и современный внешний вид.
-
Самостоятельная работа. Система работает в автоматическом режиме, не требуя регулировки и обслуживания.
-
Экономичность. Низкая стоимость решения и отсутствие счетов за электричество.
Электростанции GELIOMASTER идеально подходят для электроснабжения объектов, удаленных от инфраструктуры. Основные области применения: загородные дома и коттеджи, уличные, парковые и дорожные светильники, автономные системы видеонаблюдения и фотофиксации, светофоры, дорожные знаки и освещение остановок, прожекторы для рекламных щитов, парковочные автоматы, системы мониторинга и телеметрии, электрифицированные мусорные контейнеры, передвижные установки для борьбы с вредителями.
Одно из главных прелимуществ GELIOMASTER — удобство монтажа и эксплуатации. Электростанции поставляют в виде готового моноблока. Все элементы — солнечные панели, осветительные приборы и кронштейны — легко фиксируются на опоре болтами в нужном направлении. Полная установка, подключение и регулировка занимают не больше 30 минут.
На солнечную электростанцию производитель предоставляет заводскую гарантию с момента отгрузки.
За консультацией можно обратиться
по телефонам +7 8552 54-45-75, +7 917 394-84-43
и электронной почте info@geliomaster.com.