Уралсиб улучшил условия по нецелевому кредиту под залог недвижимости

Банк Уралсиб обновил условия по нецелевому кредиту под залог недвижимости

Ключевые изменения: теперь Уралсиб принимает справку в свободной форме для всех категорий клиентов, в том числе ИП и собственников бизнеса;

отчет об оценке заменен экспресс-оценкой без выезда оценщика, если сумма кредита не превышает 60% стоимости предмета залога или менее 1,5 млн рублей;

залогом может быть не только квартира, таунхаус или апартаменты, но и коммерческая недвижимость;

собственником закладываемой недвижимости может выступать любое совершеннолетнее третье лицо. Заявку на кредит можно подать только по паспорту РФ. Отсутствие договора страхования жизни и трудоспособности не влияет на ставку.

Сумма кредита зависит от стоимости и местонахождения залоговой недвижимости — до 75% от залога. Максимальная сумма займа составляет 20 млн рублей. Для собственников бизнеса и индивидуальных предпринимателей при сумме до 10 млн рублей — по упрощенному пакету документов. При отсутствии просрочек банк уменьшает ставку на 3%, начиная с 61-го платежа.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита на uralsib.ru в разделе частным лицам/ипотека/кредит под залог недвижимости. Узнать подробности об ипотечных программах и подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.