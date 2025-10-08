Создать свою игру и начать карьеру в IT. На Кубани запустили бесплатные курсы по программированию и ИИ для детей
В станицах Краснодарского края школьники начали осваивать технологии будущего
В Краснодарском крае для школьников открылись бесплатные образовательные площадки по изучению программирования и искусственного интеллекта. В регионе стартовал проект «AI-мастерские», предназначенный для учащихся 5-11 классов.
Пилотные площадки заработали в станицах Павловской и Ленинградской на базе офисов Сбера. Это современные цифровые пространства, где созданы все условия для эффективного обучения. Занятия ведут высококвалифицированные ИТ-специалисты, а оснащение включает новейшие технологии. Удобное расположение мастерских позволяет школьникам приходить на уроки самостоятельно.
В рамках программы подростки освоят востребованные цифровые направления: основы программирования на Python, принципы промпт-инжиниринга и взаимодействия с нейросетями. Учебный график составлен с учетом занятости детей — на занятия потребуется всего около двух часов в неделю по выходным дням.
«AI-мастерские» — это современный технологический проект. В наших офисах дети смогут бесплатно получать новые знания и навыки, связанные с технологиями, искусственным интеллектом и машинным обучением. Занятия проходят в выходные дни, поэтому ребята смогут совмещать их со школой. Вне всякого сомнения, это инвестиция в будущее и, безусловно, это позволит сделать нашу страну еще более технологически развитой», — рассказала аместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова.
Первый вводный курс для участников проекта провели педагоги из международной школы «Алгоритмика». Ребята погрузились в тему искусственного интеллекта и получили практический опыт, работая с генеративной нейросетью GigaChat. Эти знания станут фундаментом для одного из ключевых этапов обучения — создания собственной компьютерной игры.
«Программы «AI-мастерской» разработаны специально для школьников совместно с «Алгоритмикой». Для нас было важно сделать содержание программы уникальным и интересным. Считаю, что полученные знания позволят будущему поколению не только без труда определиться с профессией, но и стать грамотными специалистами в ИТ-сфере», — добавил заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Евгений Надеин.
Освоение цифровых технологий открывает перед молодым поколением широкие перспективы. Полученные знания не только заложат базу для будущего поступления в вуз и построения карьеры, но и станут ценным инструментом в решении повседневных задач.
