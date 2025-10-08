Создать свою игру и начать карьеру в IT. На Кубани запустили бесплатные курсы по программированию и ИИ для детей

В Краснодарском крае для школьников открылись бесплатные образовательные площадки по изучению программирования и искусственного интеллекта. В регионе стартовал проект «AI-мастерские», предназначенный для учащихся 5-11 классов.

Пилотные площадки заработали в станицах Павловской и Ленинградской на базе офисов Сбера. Это современные цифровые пространства, где созданы все условия для эффективного обучения. Занятия ведут высококвалифицированные ИТ-специалисты, а оснащение включает новейшие технологии. Удобное расположение мастерских позволяет школьникам приходить на уроки самостоятельно.

В рамках программы подростки освоят востребованные цифровые направления: основы программирования на Python, принципы промпт-инжиниринга и взаимодействия с нейросетями. Учебный график составлен с учетом занятости детей — на занятия потребуется всего около двух часов в неделю по выходным дням.