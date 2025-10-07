На Авито Авто теперь можно продать автомобиль в трейд-ин

Актуальность сервиса подтверждается рыночной статистикой — интерес к программам обмена стабильно растет. Согласно данным Автохаба, в сентябре 2025 года около 45% автомобилей на складах дилеров поступили именно по трейд-ин. Исследование Авито Авто за 2024 год показало, что 41% частных продавцов рассматривали возможность обмена. Новый функционал создает единый и удобный сценарий для обеих сторон сделки.

Платформа Авито Авто анонсировала запуск функции трейд-ин внутри сервисов Аукцион и Селект. Решение позволяет владельцам машин не просто продать, а обменять свой автомобиль на другой, пройдя практически весь процесс сделки в цифровом пространстве. Для дилеров же это новый эффективный канал для привлечения покупателей и пополнения автопарка.

Инструмент работает в двух существующих сервисах Авито Авто — Аукционе и Селекте. Первый обеспечивает быструю и выгодную продажу: владелец получает несколько предложений от дилеров в течение двух часов после подачи заявки. Второй помогает с покупкой: персональный менеджер подбирает варианты, организует экспертный осмотр и помогает с оформлением сделки.

Уже есть первый успешный опыт. В Казани пользователь обменял свой Kia Rio 2016 года на Kia Sportage 2020 года выпуска.

Принцип работы для клиента:

Через Аукцион. Подавая заявку на продажу, автовладелец отмечает опцию «трейд-ин» и описывает желаемый автомобиль (марка, модель, бюджет, тип). В ответ в течение двух часов приходят персонализированные предложения от дилеров с указанием суммы доплаты. Если ни один вариант не устроит, от сделки можно отказаться без обязательств.

Через Селект. При выборе понравившегося автомобиля у дилера пользователь сразу видит, какую сумму ему нужно будет доплатить с учетом стоимости текущей машины. На всех этапах — от подбора до оформления — его сопровождает персональный менеджер.

Для обеспечения качества сервис имеет ряд ограничений:

Транспорт: легковые автомобили и легкий коммерческий транспорт.

Параметры: возраст до 20 лет, пробег не более 250 тыс. км.

История: исключаются автомобили из каршеринга и с аварийной историей.

География: пилотный запуск проходит в семи регионах (Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Самарская, Свердловская области, Татарстан) при участии 12 дилерских центров. Компания планирует расширять географию и число партнеров.

«Переход автомобильного рынка в цифровую среду является устойчивым и долгосрочным трендом. Запуск инструмента трейд-ин на платформе — важный этап в развитии современных цифровых решений, направленных на упрощение и ускорение процесса сделки для всех участников. Раньше, чтобы сменить свой автомобиль на другой — новый или с пробегом, — владельцам нужно было или сначала продать машину и потом выбирать авто на замену, или же самостоятельно сравнить предложения дилеров по трейд-ину.

Сегодня это можно сделать значительно быстрее и удобнее, в одном месте, используя возможности платформы Авито Авто. Для дилеров новые инструменты открывают дополнительные возможности развития онлайн-продаж и расширения каналов формирования автомобильного стока с пробегом», — прокомментировал директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито Андрей Ковалев.