В Краснодаре пройдет лекция о Древнем Риме

Древний Рим — обозначение существования цивилизации с 753 года до нашей эры по 476 год нашей эры. Получила свое название по главному городу, в свою очередь названному в честь основателя Ромула. Современному миру цивилизация подарила римское право, арку, купол, каменные дороги, колесные водяные мельницы и ряд других решений.

