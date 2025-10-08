В Краснодаре пройдет лекция о Древнем Риме

В Краснодаре продолжается серия лекций по всемирной истории (6+)

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал на 12 октября лекцию «Древний Рим: первая вершина в развитии цивилизаций». Встречу проведет историк Алена Дубиковская.

Программа:

  • кем был основан Рим и причем тут волчица;
  • как менялось государственное устройство Рима;
  • какой ценой Рим одерживал одну победу за другой и приобрел статус владыки Средиземноморья;
  • откуда взялись крылатые выражения «пиррова победа», «Карфаген должен быть разрушен», «и ты, Брут!»;
  • почему могущественная Римская империя ослабла и распалась.

Древний Рим — обозначение существования цивилизации с 753 года до нашей эры по 476 год нашей эры. Получила свое название по главному городу, в свою очередь названному в честь основателя Ромула. Современному миру цивилизация подарила римское право, арку, купол, каменные дороги, колесные водяные мельницы и ряд других решений.

Встреча состоится 12 октября в 14:00 в досуговом центре «Пятница» по улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия 700 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

