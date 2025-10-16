В Краснодаре состоится лекция о творчестве Набокова и его главном романе
В Краснодаре филолог расскажет о мастерстве десятикратного номинанта на Нобелевскую премию по литературе Владимире Набокове (18+)
Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 18 октября лекцию «Владимир Набоков: литература без границ». Встречу проведет филолог Анастасия Чернова.
Программа:
- Каким образом Владимир Набоков добивался мастерства стиля и что такое двухуровневое письмо?
- Как в «Лолите» совмещены вызов обществу, языковой эксперимент и исследование запретной природы?
- Почему Набоков предвосхитил постмодернизм?
- Какой роман является главным текстом автора?
Владимир Набоков — русский и американский писатель, поэт, переводчик, литературовед и энтомолог. Десятикратный номинант на Нобелевскую премию по литературе.
Автор произведений «Машенька», «Король, дама, валет», «Защита Лужина», «Истинная жизнь Себастьяна Найта», «Лолита». Стилю Набокова присущ глубокий анализ эмоционального состояния персонажей.
В апреле 1919 года семья Набоковых навсегда покинула Россию. Писателя похоронили на кладбище в Кларане (Швейцария).
Лекция состоится 18 октября в 18:00. Встреча пройдет по улице Ишунина, 2. Стоимость участия 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
