В Краснодаре состоится лекция о творчестве Набокова и его главном романе

Краснодарский край

В Краснодаре филолог расскажет о мастерстве десятикратного номинанта на Нобелевскую премию по литературе Владимире Набокове (18+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 18 октября лекцию «Владимир Набоков: литература без границ». Встречу проведет филолог Анастасия Чернова.

Программа:

  • Каким образом Владимир Набоков добивался мастерства стиля и что такое двухуровневое письмо?
  • Как в «Лолите» совмещены вызов обществу, языковой эксперимент и исследование запретной природы?
  • Почему Набоков предвосхитил постмодернизм?
  • Какой роман является главным текстом автора?

Владимир Набоков — русский и американский писатель, поэт, переводчик, литературовед и энтомолог. Десятикратный номинант на Нобелевскую премию по литературе.

Автор произведений «Машенька», «Король, дама, валет», «Защита Лужина», «Истинная жизнь Себастьяна Найта», «Лолита». Стилю Набокова присущ глубокий анализ эмоционального состояния персонажей.

В апреле 1919 года семья Набоковых навсегда покинула Россию. Писателя похоронили на кладбище в Кларане (Швейцария).

Лекция состоится 18 октября в 18:00. Встреча пройдет по улице Ишунина, 2. Стоимость участия 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

