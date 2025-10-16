В Краснодаре состоится лекция о творчестве Набокова и его главном романе

В Краснодаре филолог расскажет о мастерстве десятикратного номинанта на Нобелевскую премию по литературе Владимире Набокове (18+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 18 октября лекцию «Владимир Набоков: литература без границ». Встречу проведет филолог Анастасия Чернова.

Владимир Набоков — русский и американский писатель, поэт, переводчик, литературовед и энтомолог. Десятикратный номинант на Нобелевскую премию по литературе.

Автор произведений «Машенька», «Король, дама, валет», «Защита Лужина», «Истинная жизнь Себастьяна Найта», «Лолита». Стилю Набокова присущ глубокий анализ эмоционального состояния персонажей.

В апреле 1919 года семья Набоковых навсегда покинула Россию. Писателя похоронили на кладбище в Кларане (Швейцария).

Лекция состоится 18 октября в 18:00. Встреча пройдет по улице Ишунина, 2. Стоимость участия 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.