Скульптура, электронная музыка и театр. В Краснодаре пройдет выставка современного искусства и творчества

Краснодарский проект Art South анонсировал на 18 октября открытие выставки современного искусства и творчества «Листопад». Больше 30 художников и творцов из Краснодара, Новороссийска и Москвы будут исследовать тему цикличности бытия, хрупкости и преображения через призму осенней метафоры.

«Это не просто отсылка к времени года. Это художественное исследование состояния «между». Между летом и зимой, между жизнью и спячкой, между увяданием и надеждой на новое рождение. Участники предлагают зрителю переосмыслить понятия красоты в упадке, тишины после бури и подготовки к новому этапу», — рассказали организаторы.