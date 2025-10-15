Скульптура, электронная музыка и театр. В Краснодаре пройдет выставка современного искусства и творчества

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Юга.ру
    © Фото Юга.ру

Проект «Листопад» объединит больше 30 художников и творцов юга России и Москвы (12+)

Краснодарский проект Art South анонсировал на 18 октября открытие выставки современного искусства и творчества «Листопад». Больше 30 художников и творцов из Краснодара, Новороссийска и Москвы будут исследовать тему цикличности бытия, хрупкости и преображения через призму осенней метафоры.

«Это не просто отсылка к времени года. Это художественное исследование состояния «между». Между летом и зимой, между жизнью и спячкой, между увяданием и надеждой на новое рождение. Участники предлагают зрителю переосмыслить понятия красоты в упадке, тишины после бури и подготовки к новому этапу», — рассказали организаторы.

Выставки, разговоры об искусстве и лекции:

На выставке будут представлены живопись, скульптура, электронная музыка, театральные постановки, перформанс, инсталляции, цифровое искусство, фотография. Также в рамках события запланированы мастер-классы, лекции, арт-ярмарка. 

Выставка будет работать только 18 октября с 15:00 до 21:00 по улице Зиповской, 5, литер Ц. Стоимость посещения 500 рублей. В программе: кураторская экскурсия, перформанс от театра современной хореографии, живая музыка.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре пройдет цикл лекций об эстетике ужаса в японском искусстве.

Афиша Выставки Искусство Краснодар События Современное искусство

Новости

Скульптура, электронная музыка и театр. В Краснодаре пройдет выставка современного искусства и творчества
Фестиваль моноспектаклей пройдет в Краснодаре. Какие постановки покажут и где
В Краснодаре пройдет лекция об отложенном материнстве и женском здоровье
Препараты от диабета, против простуды, корвалол. Какие лекарства подорожали в Краснодарском крае в 2025 году
ФАС возбудила дело против авиакомпании «Победа» из-за рекламы на рейсах в Сочи
Антимонопольная служба заявила о картельном сговоре при озеленении Краснодара

Лента новостей

Машины под водой, затоплен двор школы, снесло мост
Вчера, 11:28
Машины под водой, затоплен двор школы, снесло мост
Два поселка Туапсинского района топит после дождей
В Краснодарском крае могут ввести «тихие часы» в обед и повысить штрафы за шум
13 октября, 16:16
В Краснодарском крае могут ввести «тихие часы» в обед и повысить штрафы за шум
В России растет заболеваемость ветрянкой
13 октября, 15:18
В России растет заболеваемость ветрянкой
В Краснодарском крае и Ростовской области возник дефицит вакцин

Реклама на сайте