Скульптура, электронная музыка и театр. В Краснодаре пройдет выставка современного искусства и творчества
Проект «Листопад» объединит больше 30 художников и творцов юга России и Москвы (12+)
Краснодарский проект Art South анонсировал на 18 октября открытие выставки современного искусства и творчества «Листопад». Больше 30 художников и творцов из Краснодара, Новороссийска и Москвы будут исследовать тему цикличности бытия, хрупкости и преображения через призму осенней метафоры.
«Это не просто отсылка к времени года. Это художественное исследование состояния «между». Между летом и зимой, между жизнью и спячкой, между увяданием и надеждой на новое рождение. Участники предлагают зрителю переосмыслить понятия красоты в упадке, тишины после бури и подготовки к новому этапу», — рассказали организаторы.
Выставки, разговоры об искусстве и лекции:
На выставке будут представлены живопись, скульптура, электронная музыка, театральные постановки, перформанс, инсталляции, цифровое искусство, фотография. Также в рамках события запланированы мастер-классы, лекции, арт-ярмарка.
Выставка будет работать только 18 октября с 15:00 до 21:00 по улице Зиповской, 5, литер Ц. Стоимость посещения 500 рублей. В программе: кураторская экскурсия, перформанс от театра современной хореографии, живая музыка.
