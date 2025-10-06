Жительница Краснодара рассказала о сексуальном насилии в детской психбольнице. Врачи назвали это баловством
Краснодарка сообщила, что в местной психбольнице изнасиловали 11-летнего мальчика
6 октября телеграм-канал Kub Mash поделился видео, которое в редакцию прислала жительница Краснодара. Она рассказала, что во время посещения сына в детской психиатрической больнице №7 ребенок рассказал ей о случае сексуального насилия.
По словам мальчика, 17-летний подросток надругался над 11-летним. Женщина заявила, что врачи в разговоре назвали случившееся детской шалостью и пытались замять историю. Медперсонал добавил, что с участниками происшествия побеседовали и расселили их по разным палатам.
«Я считаю, что это не баловство. Там лежат беззащитные дети. Кто защитит тех, у кого нет родителей? Пока я не буду уверена, что ситуация закончится в пользу детей, я не остановлюсь», — заявила женщина.
После жалобы в Следственный комитет началась проверка. По словам краснодарки, оперативники изъяли документы в психбольнице. Официальных комментариев на данный момент нет.
Как писали Юга.ру, в 2020 году за изнасилование 17-летней спортсменки в Анапе полицейских осудили на 2 и 4 года колонии-поселения.