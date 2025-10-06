Жительница Краснодара рассказала о сексуальном насилии в детской психбольнице. Врачи назвали это баловством

6 октября телеграм-канал Kub Mash поделился видео, которое в редакцию прислала жительница Краснодара. Она рассказала, что во время посещения сына в детской психиатрической больнице №7 ребенок рассказал ей о случае сексуального насилия.

По словам мальчика, 17-летний подросток надругался над 11-летним. Женщина заявила, что врачи в разговоре назвали случившееся детской шалостью и пытались замять историю. Медперсонал добавил, что с участниками происшествия побеседовали и расселили их по разным палатам.