Ставрополье и регионы СКФО стали аутсайдерами рейтинга по благополучию населения. Кубань оказалась на 26 месте

Краснодарский край занял 26 место в рейтинге российских регионов по материальному благополучию населения

25 августа «РИА Новости» опубликовали рейтинг регионов РФ по материальному благополучию населения по итогам 2024 года. В топ-3 вошли Ямало-Ненецкий и Ханты-Манскийский автономные округа и Магаданская область, набрав максимальные 100, 99,31 и 99,11 балла соответственно.



Краснодарский край оказался на 26 позиции (66,47 балла), Ростовская область — на 35 (62,67 балла), а Адыгея опустилась на 64 строчку (49,27 балла).

Согласно исследованию, из 85 возможных мест последнее заняла Ингушетия — 2,68 балла. Другие регионы СКФО оказались в конце списка. Ставропольский край расположился на 75 месте (38,28 балла), Северная Осетия — на 76 (34,6 балла), Кабардино-Балкария — на 77 (32,52 балла), Дагестан — на 78 (31 балл), а Карачаево-Черкесия — на 82 (25,1 балла).

Рейтинг составили на основе данных Росстата и Банка России. Эксперты учитывали: отношение средних доходов населения к стоимости фиксированного потребительского набора, среднемесячный объем вкладов и других привлеченных средств в банках на одного жителя, число семей, которые могли купить квартиру в ипотеку, долю населения с доходами ниже границы бедности и выше 60 тыс. рублей в месяц.