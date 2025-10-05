Сотни краснодарцев 6 октября останутся без электричества. Делимся списком адресов

Краснодарский край

В Краснодаре в разных частях города приостановят подачу электричества

Телеграм-канал Единой дежурно-диспетчерской службы сообщил, что в Краснодаре 6 октября будет приостановлена подача электричества.

С 9:00 до 17:00 ресурс отключат по адресам:

  • Наримановская, 10, корпуса 1, 2, 3, 4;
  • Аэродромная, 34-84,77-107;
  • Анисовая, 1-9, 2-12;
  • Багратионовская, 16-40;
  • Барятинская, 7-27, 4-30;
  • проезд Баумана, 40-44;
  • Буденного, 232, 383-405, 490-510;
  • Видная, 2-10, 1-9;
  • Вишняковой, 116, 118/1;
  • проезд Володарского, 3-15, 2-18;
  • Гагарина, 147-157, 254-264;
  • Гандбольная, 5-27;
  • Геленджикская, 1-15, 2-10;
  • Головатого, 587-671, 604-642;
  • Дербентская, 18, 18/2, 18/3;
  • Доватора, 26-32, 25-31;
  • Звенигородская, 1/А;
  • Ипподромная, 49;
  • Калинина, 2-12, 1-15;
  • Красных Партизан, 30, 43, 507-507,511-513,521-529;
  • Кузнечная, 187-213;
  • Кутузова, 2-30;
  • улица Куйбышева, 3-23;
  • проспект Куйбышева, 4-12, 1-17;
  • Кузнечная, 261-321, 268-304;
  • Ломоносова, 11-23, 10-24;
  • 3-я Линия, 47-57, 101-123;
  • Милая, 2-10, 1-9;
  • Московская, 2, 2/1;
  • Мопра, 41/1, 46-48, 53, 55;
  • Медовая, 14-30, 17-33;
  • Новицкого, 6-28, 1-49, 73-75;
  • улица Отрадная, 2-24,1-25;
  • проезд Отрадный, 2-12, 1-13;
  • Парковая, 2;
  • Передовая, 1/1, 7;
  • улица Пластунская, 32-46, 63, 33-37, 41;
  • 1-й проезд Пластунский, 44-82, 24-59, 67-75, 56-108;
  • Пригородная, 29;
  • 2-й проезд Продольный, 1-31, 4-34;
  • Просторная, 2-34;
  • Радистов, 9-9,26-28;
  • Ремесленная, 2-30, 1-33;
  • Российская, 440;
  • Розовая, 2-32, 1-35;Саянская, 2-20,1-9, 11-15, 31-33;
  • 1-й проезд Севастопольский, 30-38, 37;
  • 2-й проезд Севастопольский, 23-37, 32-46;
  • Сидоренко, 1-43, 2-42;
  • Спортивная, 3-21;
  • Ставропольская, 98-130;
  • Станичная, 14/1;
  • Тихорецкая, 5;
  • Трамвайная, 15, 15/3, 17;
  • Темрюкская, 41-45, 42-48;
  • Тенгинская, 2-6, 11-21;
  • Титова, 2-26, 1-31, 38-76,49-87;
  • Толбухина, 20-50, 41;
  • Третьяковская, 7-11, 2-32;
  • переулок Уманский, 1-15, 2-14;
  • Уральская, 93, 95/1, 95/2, 95/4, 136, 136/4;
  • Федосеева, 1-9, 2-24, 15-57, 22-86;
  • Чайная, 2-10, 1-9;
  • Черноморская, 61, 62-64;
  • Черняховского, 3-31, 2-24;
  • Щорса, 2-60;
  • Юбилейная, 2-26, 1-27;
  • Яблонька, 15.

С 13:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • Алма-Атинская, 296-296, 271;
  • Герцена, 1-49, 2-30;
  • Калинина, 252;
  • Каляева, 1, 2,2/1, 10-16, 20;
  • Кожевенная, 1-39, 6, 10, 17, 18;
  • Скорняжная, 1-5, 9-31.

С 16:00 до 18:00 электричества не будет по адресам:

  • Орджоникидзе, 1/1, 1-13, 13/1, 2-10;
  • Кубанская Набережная, 146-150, 248;
  • переулок Кубанонабережный, 8;
  • Фрунзе, 7-9;
  • Кирова, 9.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре построят накопители энергии за 41 млрд рублей.

