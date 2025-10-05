Сотни краснодарцев 6 октября останутся без электричества. Делимся списком адресов

В Краснодаре в разных частях города приостановят подачу электричества

С 9:00 до 17:00 ресурс отключат по адресам:

Телеграм-канал Единой дежурно-диспетчерской службы сообщил , что в Краснодаре 6 октября будет приостановлена подача электричества.

С 13:00 до 17:00 света не будет по адресам:

Алма-Атинская, 296-296, 271;

Герцена, 1-49, 2-30;

Калинина, 252;

Каляева, 1, 2,2/1, 10-16, 20;

Кожевенная, 1-39, 6, 10, 17, 18;

Скорняжная, 1-5, 9-31.

С 16:00 до 18:00 электричества не будет по адресам: