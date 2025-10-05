Сотни краснодарцев 6 октября останутся без электричества. Делимся списком адресов
В Краснодаре в разных частях города приостановят подачу электричества
Телеграм-канал Единой дежурно-диспетчерской службы сообщил, что в Краснодаре 6 октября будет приостановлена подача электричества.
С 9:00 до 17:00 ресурс отключат по адресам:
- Наримановская, 10, корпуса 1, 2, 3, 4;
- Аэродромная, 34-84,77-107;
- Анисовая, 1-9, 2-12;
- Багратионовская, 16-40;
- Барятинская, 7-27, 4-30;
- проезд Баумана, 40-44;
- Буденного, 232, 383-405, 490-510;
- Видная, 2-10, 1-9;
- Вишняковой, 116, 118/1;
- проезд Володарского, 3-15, 2-18;
- Гагарина, 147-157, 254-264;
- Гандбольная, 5-27;
- Геленджикская, 1-15, 2-10;
- Головатого, 587-671, 604-642;
- Дербентская, 18, 18/2, 18/3;
- Доватора, 26-32, 25-31;
- Звенигородская, 1/А;
- Ипподромная, 49;
- Калинина, 2-12, 1-15;
- Красных Партизан, 30, 43, 507-507,511-513,521-529;
- Кузнечная, 187-213;
- Кутузова, 2-30;
- улица Куйбышева, 3-23;
- проспект Куйбышева, 4-12, 1-17;
- Кузнечная, 261-321, 268-304;
- Ломоносова, 11-23, 10-24;
- 3-я Линия, 47-57, 101-123;
- Милая, 2-10, 1-9;
- Московская, 2, 2/1;
- Мопра, 41/1, 46-48, 53, 55;
- Медовая, 14-30, 17-33;
- Новицкого, 6-28, 1-49, 73-75;
- улица Отрадная, 2-24,1-25;
- проезд Отрадный, 2-12, 1-13;
- Парковая, 2;
- Передовая, 1/1, 7;
- улица Пластунская, 32-46, 63, 33-37, 41;
- 1-й проезд Пластунский, 44-82, 24-59, 67-75, 56-108;
- Пригородная, 29;
- 2-й проезд Продольный, 1-31, 4-34;
- Просторная, 2-34;
- Радистов, 9-9,26-28;
- Ремесленная, 2-30, 1-33;
- Российская, 440;
- Розовая, 2-32, 1-35;Саянская, 2-20,1-9, 11-15, 31-33;
- 1-й проезд Севастопольский, 30-38, 37;
- 2-й проезд Севастопольский, 23-37, 32-46;
- Сидоренко, 1-43, 2-42;
- Спортивная, 3-21;
- Ставропольская, 98-130;
- Станичная, 14/1;
- Тихорецкая, 5;
- Трамвайная, 15, 15/3, 17;
- Темрюкская, 41-45, 42-48;
- Тенгинская, 2-6, 11-21;
- Титова, 2-26, 1-31, 38-76,49-87;
- Толбухина, 20-50, 41;
- Третьяковская, 7-11, 2-32;
- переулок Уманский, 1-15, 2-14;
- Уральская, 93, 95/1, 95/2, 95/4, 136, 136/4;
- Федосеева, 1-9, 2-24, 15-57, 22-86;
- Чайная, 2-10, 1-9;
- Черноморская, 61, 62-64;
- Черняховского, 3-31, 2-24;
- Щорса, 2-60;
- Юбилейная, 2-26, 1-27;
- Яблонька, 15.
С 13:00 до 17:00 света не будет по адресам:
- Алма-Атинская, 296-296, 271;
- Герцена, 1-49, 2-30;
- Калинина, 252;
- Каляева, 1, 2,2/1, 10-16, 20;
- Кожевенная, 1-39, 6, 10, 17, 18;
- Скорняжная, 1-5, 9-31.
С 16:00 до 18:00 электричества не будет по адресам:
- Орджоникидзе, 1/1, 1-13, 13/1, 2-10;
- Кубанская Набережная, 146-150, 248;
- переулок Кубанонабережный, 8;
- Фрунзе, 7-9;
- Кирова, 9.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре построят накопители энергии за 41 млрд рублей.
