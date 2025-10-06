Ливни с грозой и сильным ветром. Какая погода будет в Краснодарском крае в начале рабочей недели

В Краснодарском крае в начале недели будет дождливо и прохладно

Краевой гидрометцентр сообщил прогноз погоды на 6 и 7 октября. В отдельных районах обещают сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и ветром с порывами 20-22 м/с.

В понедельник и вторник температура воздуха ночью 7-12 °С. Днем 6 октября 17-22 °С, 7 октября — 20-25 °С. В горах ночью 3-8 °С, днем 10-15 °С.

На Черноморском побережье ночью 11-16 °С, днем 19-26 °С.

В Краснодаре в начале недели будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 °С, днем 20-22 °С.