Ливни с грозой и сильным ветром. Какая погода будет в Краснодарском крае в начале рабочей недели
В Краснодарском крае в начале недели будет дождливо и прохладно
Краевой гидрометцентр сообщил прогноз погоды на 6 и 7 октября. В отдельных районах обещают сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и ветром с порывами 20-22 м/с.
В понедельник и вторник температура воздуха ночью 7-12 °С. Днем 6 октября 17-22 °С, 7 октября — 20-25 °С. В горах ночью 3-8 °С, днем 10-15 °С.
На Черноморском побережье ночью 11-16 °С, днем 19-26 °С.
В Краснодаре в начале недели будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 °С, днем 20-22 °С.
Температура воды в Черном море:
- 21 °С — в Туапсе и Сочи;
- 20 °С — в Геленджике и Новороссийске;
- 19 °С — в Анапе.
Вода в Азовском море на порядок холоднее:
- 15 °С — в Темрюке и Приморско-Ахтарске;
- 13 °С — в Ейске.
Напомним, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в 2025 году в Краснодарском крае бархатный сезон продлится дольше, чем обычно — до первой декады октября.
Как писали Юга.ру, с 6 по 10 октября жители Краснодарского края смогут наблюдать метеорный поток из созвездия Дракониды.