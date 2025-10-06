Ливни с грозой и сильным ветром. Какая погода будет в Краснодарском крае в начале рабочей недели

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
    © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

В Краснодарском крае в начале недели будет дождливо и прохладно

Краевой гидрометцентр сообщил прогноз погоды на 6 и 7 октября. В отдельных районах обещают сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и ветром с порывами 20-22 м/с.

В понедельник и вторник температура воздуха ночью 7-12 °С. Днем 6 октября 17-22 °С, 7 октября — 20-25 °С. В горах ночью 3-8 °С, днем 10-15 °С.

На Черноморском побережье ночью 11-16 °С, днем 19-26 °С.

В Краснодаре в начале недели будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 °С, днем 20-22 °С.

Читайте также:

Температура воды в Черном море:

  • 21 °С  — в Туапсе и Сочи;
  • 20 °С — в Геленджике и Новороссийске;
  • 19 °С — в Анапе.

Вода в Азовском море на порядок холоднее:

  • 15 °С — в Темрюке и Приморско-Ахтарске;
  • 13 °С — в Ейске.

Напомним, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в 2025 году в Краснодарском крае бархатный сезон продлится дольше, чем обычно — до первой декады октября. 

Как писали Юга.ру, с 6 по 10 октября жители Краснодарского края смогут наблюдать метеорный поток из созвездия Дракониды.

Анапа Геленджик Краснодар Новороссийск Погода

Новости

В Туапсе обломки беспилотников повредили НПЗ. Два человека ранены
В аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика из-за атак БПЛА отменяют и задерживают рейсы
Ливни с грозой и сильным ветром. Какая погода будет в Краснодарском крае в начале рабочей недели
Сотни краснодарцев 6 октября останутся без электричества. Делимся списком адресов
Жители Краснодара каждый день выходят на пикеты против строительства храма в ЮМР
В Краснодаре с октября по декабрь пройдут «Волшебные вечера»

Лента новостей

Рост налогов в России
1 октября, 16:00
Рост налогов в России
Почему казна просит еще и кто за это заплатит
Ливни с грозой и сильным ветром
Сегодня, 08:30
Ливни с грозой и сильным ветром
Какая погода будет в Краснодарском крае в начале рабочей недели
В Геленджике показали спектакль, посвященный Борису Рыжему
1 октября, 17:25
В Геленджике показали спектакль, посвященный Борису Рыжему
Актер МХТ им. Чехова Алексей Кирсанов — о том, как боролся со стихией на сцене и в чем сила уральского поэта

Реклама на сайте