В Краснодаре 10 улиц остались без холодной воды

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру
    © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

В Краснодаре случился прорыв подземной магистрали

5 октября Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, что в Прикубанском округе произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причиной стал прорыв подземной магистрали по улице Крымской, 67.

Из-за аварии ограничена подача холодной воды в жилые дома по улицам Темрюкской, Красных Партизан, Доватора, Виноградной, Толбухина, Крымской, Толстого, Сочинской, Славянской, Анапской. На месте работает аварийная бригада.

Читайте также:

Приблизительное время окончания ремонтных работ не называется.

Напомним, в конце сентября Минеральные Воды и Железноводск полностью остались без воды на трое суток.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре до конца года частично перекроют улицу Солнечную для реконструкция коллектора.

Аварии Водоснабжение ЖКХ Краснодар

Новости

Сотни краснодарцев 6 октября останутся без электричества. Делимся списком адресов
Жители Краснодара каждый день выходят на пикеты против строительства храма в ЮМР
В Краснодаре с октября по декабрь пройдут «Волшебные вечера»
В Краснодарском крае появился новый вид мошенничества. Жителям звонят под видом работников военкоматов
Краснодарский края занял 2 место в РФ по объемам строительства жилья. Регион опередил Московскую область
В Краснодаре 10 улиц остались без холодной воды

Лента новостей

Рост налогов в России
1 октября, 16:00
Рост налогов в России
Почему казна просит еще и кто за это заплатит
Пожалуй, хватит на сегодня интернета
30 сентября, 18:45
Пожалуй, хватит на сегодня интернета
Как жить в городе с регулярными шатдаунами
В Геленджике показали спектакль, посвященный Борису Рыжему
1 октября, 17:25
В Геленджике показали спектакль, посвященный Борису Рыжему
Актер МХТ им. Чехова Алексей Кирсанов — о том, как боролся со стихией на сцене и в чем сила уральского поэта

Реклама на сайте