В Краснодаре 10 улиц остались без холодной воды
В Краснодаре случился прорыв подземной магистрали
5 октября Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, что в Прикубанском округе произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причиной стал прорыв подземной магистрали по улице Крымской, 67.
Из-за аварии ограничена подача холодной воды в жилые дома по улицам Темрюкской, Красных Партизан, Доватора, Виноградной, Толбухина, Крымской, Толстого, Сочинской, Славянской, Анапской. На месте работает аварийная бригада.
Приблизительное время окончания ремонтных работ не называется.
Напомним, в конце сентября Минеральные Воды и Железноводск полностью остались без воды на трое суток.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре до конца года частично перекроют улицу Солнечную для реконструкция коллектора.