В Ростовской области фермеры могут закрыть хозяйства из-за сокращения лимита по НДС

24 сентября пресс-служба Минфина России сообщило , что ведомство направило в правительство пакет законопроектов, который затронет бюджетное планирование и налоговую систему. Пакет предусматривает резкое сокращение лимита доходов для упрощенной системы налогообложения — с 60 млн до 10 млн рублей. В Минфине объяснили, что эти меры приняли для того, чтобы бороться с дроблением бизнеса для снижения налоговой нагрузки.

Директор Мартыновской АККОР Татьяна Трегубова в интервью «Ъ-Ростов» рассказала, что такое сокращение порога доходов для уплаты НДС может привести к массовому закрытию крестьянских хозяйств, работающих на едином сельскохозяйственном налоге (ЕСХН).



По словам Трегубовой, переход на НДС потребует от фермеров ежеквартальной отчетности вместо сегодняшней ежегодной. Также усложнится бухгалтерский учет: необходимо будет вести электронные книги покупок и продаж с ежеквартальной передачей данных в налоговую.



«Дополнительная налоговая нагрузка ударит по хозяйствам, которые и так на грани выживания. Это вынудит их либо ликвидироваться, либо переходить в ЛПХ. Государство вряд ли получит планируемые дополнительные поступления, зато резко сократится число действующих ферм и ухудшится соцобстановка на селе. В качестве обоснования нововведения авторы законопроекта называют борьбу со схемами дробления бизнеса. Однако это меньше всего касается фермерских хозяйств, преимущественно созданных в 1990-е годы и существующих в неизменном виде до сих пор. Именно по ним будет нанесен основной удар», — пояснила она.