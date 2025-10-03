«Купальщиков хватает». На нескольких пляжах Сочи продлили сезон до середины октября
На некоторых сочинских пляжах продлили купальный сезон до 15 октября. Туристы уверены, что плавать можно будет и в ноябре
2 октября издание «Российская газета» сообщило, что на некоторых пляжах Сочи власти продлили купальный сезон до 15 октября. Однако ранее власти курорта сообщали о переходе пляжей на зимний режим с 1 октября.
На центральных сочинских пляжах — «Маяке» и «Ривьере» — с 8:00 до 20:00 дежурят спасатели и медики.
Один из спасателей заявил журналистам, что «купальщиков хватает». Например, 1 октября туристов было достаточно — день был жарким. Пляжи благоустроены для гостей: желающие могут разместиться в бунгало, на лежаках, пуфах и качелях.
Читайте также:
«Я прилетел в понедельник, и со вторника хожу на пляж. С погодой повезло — настоящий бархатный сезон, даже обогрел, что неожиданно для такого времени года. И вода в море теплая, поплавал», — прокомментировал турист журналистам.
Но не всех туристов привлекает плавание в море. По данным на 2 октября, температура воды в Сочи составляет 20 °С. Однако многие гости уверены, что купаться можно будет до 10 ноября.
Напомним, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в 2025 году в Краснодарском крае бархатный сезон продлится дольше, чем обычно — до первой декады октября. Однако были похолодания, из-за чего море стало быстро остывать.
Как писали Юга.ру, в ночь со 2 на 3 октября аэропорт Сочи не работал больше 7 часов из-за атак беспилотников. Задерживаются внутренние и международные рейсы.