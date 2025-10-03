«Купальщиков хватает». На нескольких пляжах Сочи продлили сезон до середины октября

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На некоторых сочинских пляжах продлили купальный сезон до 15 октября. Туристы уверены, что плавать можно будет и в ноябре

2 октября издание «Российская газета» сообщило, что на некоторых пляжах Сочи власти продлили купальный сезон до 15 октября. Однако ранее власти курорта сообщали о переходе пляжей на зимний режим с 1 октября. 

На центральных сочинских пляжах — «Маяке» и «Ривьере» — с 8:00 до 20:00 дежурят спасатели и медики. 

Один из спасателей заявил журналистам, что «купальщиков хватает». Например, 1 октября туристов было достаточно — день был жарким. Пляжи благоустроены для гостей: желающие могут разместиться в бунгало, на лежаках, пуфах и качелях.  

Читайте также:

«Я прилетел в понедельник, и со вторника хожу на пляж. С погодой повезло — настоящий бархатный сезон, даже обогрел, что неожиданно для такого времени года. И вода в море теплая, поплавал», — прокомментировал турист журналистам. 

Но не всех туристов привлекает плавание в море. По данным на 2 октября, температура воды в Сочи составляет 20 °С. Однако многие гости уверены, что купаться можно будет до 10 ноября. 

Напомним, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в 2025 году в Краснодарском крае бархатный сезон продлится дольше, чем обычно — до первой декады октября. Однако были похолодания, из-за чего море стало быстро остывать.

Как писали Юга.ру, в ночь со 2 на 3 октября аэропорт Сочи не работал больше 7 часов из-за атак беспилотников. Задерживаются внутренние и международные рейсы.

Курорты и туризм отдых Пляжи Сочи Черное море

Новости

Теплоход «Комета» завершил морские рейсы из Сочи в Сухум. Запустят ли судно в 2026 году?
«Купальщиков хватает». На нескольких пляжах Сочи продлили сезон до середины октября
Аэропорт Сочи не работал больше 7 часов из-за атак беспилотников. Задерживаются внутренние и международные рейсы
В прокат выйдет фильм с Леонардо Ди Каприо в главной роли. В Краснодаре его покажут под другим названием
В Краснодаре в кино покажут «Ночь» Микеланджело Антониони 1961 года
Жители Краснодара снова выходят с пикетами против застройки зеленой зоны в ЮМР

Лента новостей

Пожалуй, хватит на сегодня интернета
30 сентября, 18:45
Пожалуй, хватит на сегодня интернета
Как жить в городе с регулярными шатдаунами
В Геленджике показали спектакль, посвященный Борису Рыжему
1 октября, 17:25
В Геленджике показали спектакль, посвященный Борису Рыжему
Актер МХТ им. Чехова Алексей Кирсанов — о том, как боролся со стихией на сцене и в чем сила уральского поэта
«При таком масштабе не могло обойтись без очередей и неудобств»
29 сентября, 15:56
«При таком масштабе не могло обойтись без очередей и неудобств»
Как прошел «Гриль! Рест! Фест!» на новой событийной площадке

Реклама на сайте