«Купальщиков хватает». На нескольких пляжах Сочи продлили сезон до середины октября

На некоторых сочинских пляжах продлили купальный сезон до 15 октября. Туристы уверены, что плавать можно будет и в ноябре

2 октября издание «Российская газета» сообщило, что на некоторых пляжах Сочи власти продлили купальный сезон до 15 октября. Однако ранее власти курорта сообщали о переходе пляжей на зимний режим с 1 октября.

На центральных сочинских пляжах — «Маяке» и «Ривьере» — с 8:00 до 20:00 дежурят спасатели и медики.

Один из спасателей заявил журналистам, что «купальщиков хватает». Например, 1 октября туристов было достаточно — день был жарким. Пляжи благоустроены для гостей: желающие могут разместиться в бунгало, на лежаках, пуфах и качелях.