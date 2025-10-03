Аэропорт Сочи не работал больше 7 часов из-за атак беспилотников. Задерживаются внутренние и международные рейсы

В аэропорту Сочи снова задерживаются рейсы на прилет и вылет

2 октября в 22:39 пресс-служба аэропорта Сочи сообщила, что воздушная гавань ввела временные ограничения на работу. Экипажи 10 рейсов ушли на запасные аэродромы.

3 октября в 05:53 ограничения сняли. Рейсы на прилет будут обслуживать по факту прибытия, на вылет — по факту очередности и готовности воздушных судов.

По данным онлайн-табло на 09:00, на вылет перенесли рейсы в Москву, Уфу, Нижневартовск, Екатеринбург, Стамбул, Пермь, Бахрейн, Красноярск, Новосибирск, Ярославль, Анталью, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ижевск, Ереван, Тбилиси, Ташкент, Ульяновск, Казань, Самару, Киров, Сургут, Иваново, Батуми, Саратов, Челябинск. Время задержек составляет от 1 до 15 часов.

На срок до одного часа задерживаются рейсы в Анталью, Нижний Новгород, Ереван, Новосибирск, Ижевск, Уфу, Тель-Авив, Санкт-Петербург, Нижнекамск, Екатеринбург, Москву.

На прилет опаздывают рейсы из Стамбула, Минеральных Вод, Грозного, Москвы, Тель-Авива, Уфы, Екатеринбурга, Перми, Владикавказа, Кургана, Антальи, Волгограда, Ярославля, Нижневартовска, Барнаула, Казани, Кирова. Время задержек — от 1 до 14 часов.

До одного часа опаздывают рейсы из Ижевска, Минеральных Вод, Уфы, Екатеринбурга, Ташкента, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Норильска, Нижнекамска.

Также временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропорту Геленджика. Сейчас авиагавань работает в штатном режиме.

На вылет отменен рейс в Екатеринбург. На прилет задерживаются два рейса из Москвы.

Как писали Юга.ру, в аэропорту Краснодара 24 сентября впервые после открытия были задержки рейсов из-за атак БПЛА.

