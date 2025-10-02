Авито проведет масштабную конференцию о будущем управления

Авито организует мероприятие для тех, кто управляет процессами, продуктами и людьми в компаниях

В центре внимания находится преобразование роли управленцев — от автоматизации рутинных задач и новых подходов к организации процессов и развития культуры доверия в командах и влияния ИИ на стиль и методы лидерства. Эксперты поделятся практическим опытом управления командой из более чем 3 тыс. инженеров, расскажут о процессах калибровок и продемонстрируют кейсы успешного внедрения ИИ-инструментов с измерением их реального эффекта на бизнес.

Авито Тех, технологическая дочерняя компания Авито, 17 октября проведет в Москве масштабную конференцию avito.tech.conf. Событие посвящено лидерству и управлению командами в эпоху искусственного интеллекта и цифровых трансформаций. Событие состоится в пространстве Loft Hall #8.

Эксперты Авито покажут работающие сценарии применения ИИ: агрегацию технологического ландшафта, автоматизацию рутинных задач и внедрение «агентских» режимов с готовыми процессами. Конференция поможет участникам выработать четкие алгоритмы внедрения ИИ-инструментов в команде и стратегии использования генеративных технологий в разработке продуктов.

Другой ключевой темой конференции станет карьерный путь до руководителя: необходимые компетенции, развитие системного мышления и демонстрация управленческого потенциала. На панельной дискуссии участники обсудят процессы разработки справедливых критериев и коммуникации результатов при калибровках сотрудников. Эксперты ведущих российских IT‑компаний поделятся опытом и объяснят, как балансировать между объективными метриками и субъективной оценкой при сохранении доверия в командах.

«Сегодня технологические лидеры сталкиваются с вдохновляющими и непростыми вызовами одновременно. Наша цель — показать, что лидерство может строиться на эмпатии, осознанности и разумном использовании технологий. Мы задумывали avito.tech.conf как открытую площадку для разговора о будущем лидерства: как управлять командами и процессами, выстраивать культуру и эффективно интегрировать ИИ в рабочие практики», — отметил управляющий директор по искусственному интеллекту Авито Андрей Рыбинцев.

Конференцию откроет управляющий партнер Авито Иван Гуз. Затем управляющий директор по искусственному интеллекту Авито Андрей Рыбинцев выступит с докладом о меняющейся роли лидера в эпоху развития генеративного ИИ.

Технический директор Авито Авто Артур Щеглов расскажет об алгоритмах принятия решений и принципы управления в Tech. Руководитель продукта для покупателей Авито Недвижимость Ирина Вареник — о лидерском подходе через индивидуальность и эмпатию.

Руководитель разработки платформ Авито и AvitoPlato Александр Лукьянченко поделится опытом эффективного внедрения большой языковой модели (разновидность ИИ) в процессы разработки.

На панельных дискуссиях вместе с экспертами из больших технологических компаний участники обсудят будущее управления в технологической сфере и процессы калибровок в крупных компаниях.