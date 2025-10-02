Краснодар стал лидером на юге России по объему средств на банковских счетах и вкладах

Краснодарский край лидирует по объему денег на банковских счетах и вкладах физ- и юрлиц. Такой вывод сделали аналитики Сбера

Краснодарский край стал лидером по объему денежных средств на банковских счетах и вкладах физических и юридических лиц среди других южных регионов. Кубань опережает Ростовскую область на 59% и 76% соответственно.

По данным Сбера, жители Краснодара чаще других отдают предпочтение цифровым финансам. По статистике на 1 сентября 2025 года объем средств физлиц составил свыше 958 млрд рублей. Это на 10% больше, чем годом раннее.

Средства юрлиц на счетах и вкладах достигли 185 млрд рублей. Это на 4% больше показателя по итогам второго квартала.