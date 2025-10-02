Краснодар стал лидером на юге России по объему средств на банковских счетах и вкладах

Краснодарский край

Краснодарский край лидирует по объему денег на банковских счетах и вкладах физ- и юрлиц. Такой вывод сделали аналитики Сбера

Краснодарский край стал лидером по объему денежных средств на банковских счетах и вкладах физических и юридических лиц среди других южных регионов. Кубань опережает Ростовскую область на 59% и 76% соответственно.

По данным Сбера, жители Краснодара чаще других отдают предпочтение цифровым финансам. По статистике на 1 сентября 2025 года объем средств физлиц составил свыше 958 млрд рублей. Это на 10% больше, чем годом раннее.

Средства юрлиц на счетах и вкладах достигли 185 млрд рублей. Это на 4% больше показателя по итогам второго квартала.

«Приятно наблюдать растущую тенденцию у жителей Краснодарского края к хранению денег на банковских счетах и вкладах. Это свидетельствует не только о повышении финансовой активности, но и о доверии клиентов Сбера. На начало сентября объем средств физических лиц в Краснодарском крае составил 40% от общего показателя по всем регионам юга и Северного Кавказа. Все больше людей выбирают безналичные решения, предпочитая комфорт и защищенность «электронных» кошельков бумажным купюрам.

Также значительная часть наших клиентов стремится к увеличению капитала путем размещения средств на банковских счетах, эффективно используя современные инструменты и выгодные условия, предоставляемые банком», — рассказала заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Чакалова.

Аналитики считают, что популярность хранения денег в цифровом виде обусловлена прежде всего удобством использования и скоростью оплаты, безопасностью благодаря современным средствам защиты банка, а также возможностью получать дополнительный доход в виде процентов на остатки и кешбэка за покупки. Кроме того, такой вид финансов позволяет мгновенно отслеживать баланс, управлять расходами и инвестициями. Сегодня это доступно для всех клиентов банка — даже для самых маленьких пользователей карт.

Как писали Юга.ру, краснодарский край вошел в топ-3 регионов России по размеру жилых комплексов.

