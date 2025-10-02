Краснодар вошел в топ городов, где проще всего обходиться без машины
Краснодар получил высокие баллы за сокращение уровня автомобилизации с 2018 года
15 сентября аналитическая платформа «Если быть точным» опубликовала рейтинг городов России, где проще всего обойтись без авто. Его возглавила Москва. Столица тратит на общественный транспорт по 500 млрд рублей в год.
Следом идут Санкт-Петербург, Ярославль, Пермь, Новосибирск, Саратов, Краснодар и Владивосток. Кубанская столица получили высокие баллы за сокращение уровня автомобилизации.
В Краснодаре почти 1,5% респондентов указали, что их основным транспортом является велосипед. Эксперты считают, что это выдающийся результат для российских городов.
За шесть лет, с 2018 по 2024 годы, в 20 городах снизился или не вырос уровень автомобилизации. Чаще всего семьи отказывались от автомобиля в Махачкале, Хабаровске и Краснодаре.
Ростов-на-Дону расположился на 29 месте общего рейтинга. Аналитики исследовали статистику и отзывы жителей городов с населением больше 500 тыс. человек.
За основу брали 11 показателей:
- динамика автомобилизации за 2018-2022 годы;
- доля респондентов, имеющих личные автомобили, но указавших, что их основной транспорт — общественный;
- годовой пассажиропоток, взвешенный на население города;
- доля респондентов, которые назвали общественный транспорт ― основным;
- среднее время ожидания транспорта;
- среднее время на поездку, взвешенное на площадь города;
- наличие альтернативной возможности добраться до нужного места при сбое в работе общественного транспорта;
- доля респондентов, жалующихся на плохую организацию работы общественного транспорта;
- возраст общественного транспорта относительно нормативов;
- доля респондентов, чей основной транспорт ― велосипед;
- доля респондентов, чей основной транспорт ― каршеринг.
