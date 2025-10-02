Краснодар вошел в топ городов, где проще всего обходиться без машины

Краснодар получил высокие баллы за сокращение уровня автомобилизации с 2018 года

15 сентября аналитическая платформа «Если быть точным» опубликовала рейтинг городов России, где проще всего обойтись без авто. Его возглавила Москва. Столица тратит на общественный транспорт по 500 млрд рублей в год.

В Краснодаре почти 1,5% респондентов указали, что их основным транспортом является велосипед. Эксперты считают, что это выдающийся результат для российских городов.

За шесть лет, с 2018 по 2024 годы, в 20 городах снизился или не вырос уровень автомобилизации. Чаще всего семьи отказывались от автомобиля в Махачкале, Хабаровске и Краснодаре.

Ростов-на-Дону расположился на 29 месте общего рейтинга. Аналитики исследовали статистику и отзывы жителей городов с населением больше 500 тыс. человек.

За основу брали 11 показателей: