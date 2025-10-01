Lada, УАЗ, «Москвич». Минпромторг опубликовал список разрешенных машин для такси

Опубликован предварительный список машин, разрешенных для работы в такси с 1 марта 2026 года

Предыстория. 13 мая Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о локализации автомобилей, используемых в качестве легковых такси. Уже с 1 марта 2026 года сервисы смогут пополнять автопарк только отечественными машинами. Для оценки степени локализации такси введут систему баллов.

1 октября Минпромторг России опубликовал предварительный список машин, которые смогут использоваться в такси. Под критерии закона о локализации попали двадцать моделей от шести российских брендов: 

  • Lada — Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel;
  • УАЗ — «Патриот» и «Хантер»;
  • Sollers — SP7;
  • Evolute — I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE;
  • Voyah — Free, Dream, Passion;
  • «Москвич» — 3, 3е, 6, 8.

Министерство подчеркнуло, что список не окончательный и будет обновляться по мере появления на рынке новых российских автомобилей, которые производятся в стране. Отметим, что изначально под требования закона попадали только машины Lada, «Москвич» и УАЗ. 

Автоюрист Александр Шумский подчеркнул, что в список не попали большинство автомобилей, которые сейчас используются в такси: Chery, Geely, Haval, Solaris. 

Однако 30 сентября Минпромторг подготовил проект смягчения механизма заключения специнвестконтрактов (СПИК) и предполагает снизить целевые показатели локализации с 7000 до 5500 баллов. 

«Следовательно, те же Chery, Geely и Haval в теории смогут заключить СПИК и работать в такси после 1 марта. Вот такая получилась многоходовочка», — отметил Шумский. 

По данным Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), из-за закона о локализации из сферы такси будут вынуждены уйти 200 тыс. водителей — это 20% от общего числа. 

По словам специалистов, на конец 2024 года в отрасли насчитывалось более 700 тыс. авто, свыше 70% которых использовались для подработки в такси. При этом около 79% машин из них не соответствуют закону о локализации. 

Также законодательство может привести к оттоку водителей — большинство из них не смогут приобрести новый автомобиль (подходящий под критерии) из-за высокой стоимости, недоступности льготных кредитов и лизинга. Это может повлиять на повышение стоимости услуги такси и появления черного рынка, который позволит принимать заказы в обход приложений — через соцсети или на улице.

Как писали Юга.ру, в августе в Ростовской области появилась карта с бесплатными точками Wi-Fi для таксистов.

