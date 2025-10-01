В октябре жителей Краснодарского края ожидает шестидневная рабочая неделя

В России рабочая неделя перед Днем народного единства продлится с 27 октября по 1 ноября

Согласно постановлению правительства о переносе выходных дней, осенью 2025 года в России ожидается шестидневная рабочая неделя — с 27 октября по 1 ноября. При этом в субботу, 1 ноября, рабочий день будет сокращен на час вне зависимости от продолжительности смены сотрудника.

Такой график связан с переносом выходного дня с 1 ноября на понедельник, 3 ноября.

После рабочей субботы последуют длинные выходные в честь Дня народного единства. Они продлятся с воскресенья, 2 ноября, по вторник, 4 ноября.

Таким образом, в октябре 2025 года будет 23 рабочих дня и 8 выходных, а в ноябре — 19 рабочих и 11 выходных.

Последними трудовым будним днем 2025 года станет вторник, 30 декабря, а 31 декабря россияне будут отдыхать.

По действующему законодательству в России нерабочими праздничными днями являются новогодние каникулы (1-6 и 8 января) и Рождество (7 января). А 31 декабря — рабочий день.

Напомним, что в 2024 году в Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем для родителей первоклассников.

Как писали Юга.ру, Минтруд РФ предложил сделать 31 декабря официальным выходным.

