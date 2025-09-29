В Краснодаре возле аэропорта почти на два месяца изменится движение транспорта

В Краснодаре в ночь с 1 на 2 октября на Фадеевском путепроводе изменится схема движения

В ночь с 1 на 2 октября будет введена временная схема, которая продлится до 22 ноября. В связи с подготовительными работами к масштабной реконструкции объекта проезд по улице Фадеева через трассу М-4 «Дон» будет сужен.

29 сентября департамент транспорта Краснодара сообщил , что на Фадеевском путепроводе стартует первый этап реконструкции.

Движение транспорта в направлении аэропорта организуют по двум полосам на левой стороне путепровода. Правую его часть полностью перекроют.

Общественный транспорт продолжит курсировать по своим обычным маршрутам без изменений. Альтернативным путем для подъезда к аэропорту и выезда из него остается улица Аэропортовская.

Подрядчик пересадит и вырубит растения, перенесет контактную сеть троллейбуса, обустроит временные тротуары и ограждения, а также начнет возводить подпорные стены.

Автомобилистам рекомендуют учитывать эти изменения и выбирать оптимальные маршруты для поездок.

Напомним, на реконструкцию путепровода на улице Фадеева потратят 2,6 млрд рублей. Проект также предусматривает ремонт дороги от улицы 1-го Мая до Аэропортовской. Работы обещают завершить до конца 2027 года.