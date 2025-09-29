В Краснодаре возле аэропорта почти на два месяца изменится движение транспорта

Краснодарский край

Распечатать

  • Пересечение улиц Фадеева и Восточный Обход © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2021 год
    Пересечение улиц Фадеева и Восточный Обход © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2021 год

В Краснодаре в ночь с 1 на 2 октября на Фадеевском путепроводе изменится схема движения

29 сентября департамент транспорта Краснодара сообщил, что на Фадеевском путепроводе стартует первый этап реконструкции.

В ночь с 1 на 2 октября будет введена временная схема, которая продлится до 22 ноября. В связи с подготовительными работами к масштабной реконструкции объекта проезд по улице Фадеева через трассу М-4 «Дон» будет сужен.

Читайте также:

Движение транспорта в направлении аэропорта организуют по двум полосам на левой стороне путепровода. Правую его часть полностью перекроют.

Общественный транспорт продолжит курсировать по своим обычным маршрутам без изменений. Альтернативным путем для подъезда к аэропорту и выезда из него остается улица Аэропортовская.

Подрядчик пересадит и вырубит растения, перенесет контактную сеть троллейбуса, обустроит временные тротуары и ограждения, а также начнет возводить подпорные стены.

Автомобилистам рекомендуют учитывать эти изменения и выбирать оптимальные маршруты для поездок.

Напомним, на реконструкцию путепровода на улице Фадеева потратят 2,6 млрд рублей. Проект также предусматривает ремонт дороги от улицы 1-го Мая до Аэропортовской. Работы обещают завершить до конца 2027 года.

Как писали Юга.ру, власти Краснодара хотят расширить Ростовское шоссе за 22 млрд рублей.

Автомобили Дороги Краснодар Ремонт дорог Транспорт

Новости

Маркет локальных брендов, обмен растениями и мастер-классы. В Краснодаре состоится фестиваль Green Door
Вице-губернатора Краснодарского края задержали после решения пойти на СВО — СМИ
В Краснодаре открылась первая в стране детская школа БПЛА. Наставниками в ней будут участники СВО
В Краснодаре возле аэропорта почти на два месяца изменится движение транспорта
Жителям Ставропольского края включают отопление. Почему так рано?
Вице-губернатор Краснодарского края и атаман ККВ Власов отправился на СВО

Лента новостей

«При таком масштабе не могло обойтись без очередей и неудобств»
Сегодня, 15:56
«При таком масштабе не могло обойтись без очередей и неудобств»
Как прошел «Гриль! Рест! Фест!» в Краснодаре на новой событийной площадке
Расчетливые зумеры, бескровная оптимизация и орошение в парке «Краснодар»
Сегодня, 17:40
Расчетливые зумеры, бескровная оптимизация и орошение в парке «Краснодар»
Что обсуждали на круглом столе о профориентации молодежи
Безумный Max
24 сентября, 15:00
Безумный Max
Как в России продвигают «национальный мессенджер»

Реклама на сайте