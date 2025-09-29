Девелопер ТОЧНО завершил строительство жилого комплекса «Римские каникулы» в Армавире
ГК ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) завершила строительство жилого комплекса «Римские каникулы» — первого проекта класса комфорт-плюс в Армавире. Ключи от квартир второй очереди получат 274 семьи
Строительство ЖК «Римские каникулы» началось в 2021 году в «Северном» микрорайоне города. Комплекс состоит из четырех 14-этажных домов и включает в себя 690 квартир площадью от 35 до 122 кв. метров с различными вариантами планировок. С балконов и лоджий большинства квартир открывается вид на город, реку или парк.
Особенность проекта — вентилируемые фасады домов из искусственного камня, изготовленного по швейцарской технологии «Марморок». «Римские Каникулы» — единственный комплекс в Армавире, который построен с использованием данного материала.
На территории ЖК предусмотрены закрытые дворы без машин с многофункциональными игровыми и спортивными площадками, воркаут-зоны с уличными тренажерами, места тихого отдыха, фонтан и мангальная зона. Для автомобилей организован открытый паркинг на 583 места по периметру комплекса и подъездная дорога.
Проект получил высокий отклик у покупателей: к моменту завершения строительства больше 95% квартир в комплексе были распроданы.
Вместе с тем часть коммерческих помещений остается доступной к приобретению, что открывает возможности для инвесторов и предпринимателей. Всего под торговую площадь в «Римских каникулах» выделено 2 тыс. 860 кв. метров. Здесь располагаются ключевые сервисы, магазины, кафе и пункты выдачи заказов. По оценкам экспертов компании, после заселения всех домов коммерческая инфраструктура станет особенно востребована в этом районе и обеспечит не только стабильный трафик, но и рост доходности.
Комплекс получает дополнительные преимущества и благодаря удобному расположению. Рядом находятся водохранилище, школа, два детских сада — муниципальный и частный, а также гипермаркет «Лента». В условиях дальнейшей планов по развитию микрорайона «Северный» ожидается, что скоро эта локация станет новой точкой притяжения для горожан.
«Развивая проекты в малых городах, ТОЧНО делает акцент не только на строительство современных и комфортных жилых комплексов, но и на формирование среды, в которой хочется жить. Инфраструктура, доступность сервисов, новые рабочие места — всё это помогает удерживать людей в родных городах и привлекает новых жителей», — рассказала директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха.
Так, кроме Армавира, ГК ТОЧНО также завершает строительство жилого комплекса в Тихорецке и готовится к сдаче первой очереди современного микрорайона в станице Северской.
ЖК «Римские каникулы». Застройщик ООО СЗ «Римские каникулы». Коммерческое обозначение ТОЧНО. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.
