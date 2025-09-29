Девелопер ТОЧНО завершил строительство жилого комплекса «Римские каникулы» в Армавире

ГК ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) завершила строительство жилого комплекса «Римские каникулы» — первого проекта класса комфорт-плюс в Армавире. Ключи от квартир второй очереди получат 274 семьи

Строительство ЖК «Римские каникулы» началось в 2021 году в «Северном» микрорайоне города. Комплекс состоит из четырех 14-этажных домов и включает в себя 690 квартир площадью от 35 до 122 кв. метров с различными вариантами планировок. С балконов и лоджий большинства квартир открывается вид на город, реку или парк. Особенность проекта — вентилируемые фасады домов из искусственного камня, изготовленного по швейцарской технологии «Марморок». «Римские Каникулы» — единственный комплекс в Армавире, который построен с использованием данного материала.

На территории ЖК предусмотрены закрытые дворы без машин с многофункциональными игровыми и спортивными площадками, воркаут-зоны с уличными тренажерами, места тихого отдыха, фонтан и мангальная зона. Для автомобилей организован открытый паркинг на 583 места по периметру комплекса и подъездная дорога. Проект получил высокий отклик у покупателей: к моменту завершения строительства больше 95% квартир в комплексе были распроданы. Вместе с тем часть коммерческих помещений остается доступной к приобретению, что открывает возможности для инвесторов и предпринимателей. Всего под торговую площадь в «Римских каникулах» выделено 2 тыс. 860 кв. метров. Здесь располагаются ключевые сервисы, магазины, кафе и пункты выдачи заказов. По оценкам экспертов компании, после заселения всех домов коммерческая инфраструктура станет особенно востребована в этом районе и обеспечит не только стабильный трафик, но и рост доходности.

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

