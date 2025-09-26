Сильный ветер на побережье и до 0 °С ночью. Узнали погоду в Краснодаре и крае в выходные
Синоптики сообщили прогноз погоды на Кубани 27-28 сентября
Краевой гидрометцентр сообщил прогноз погоды 27-28 сентября в Краснодаре и крае.
27 сентября в Краснодаре днем ожидается 17-19 °С, ночью — 4-6 °С. Будет солнечно, ветер — 4-9 м/с. 28 сентября днем будет теплее — до 21 °С, ночью похолодает до 9 °С. Порывы ветра незначительные — 2 м/с.
27 сентября в крае прогнозируется переменная облачность, без осадков. В некоторых районах возможен небольшой дождь, а ночью и утром — туман. Температура воздуха днем — 15-20 °С, ночью — 2-7 °С. Ветер 4-9 м/с, в отдельных районах порывы дойдут до 19 м/с.
28 сентября также будет облачно, без существенных осадков. Возможен туман. Днем воздух прогреется до 21 °С, ночью похолодает до 3-8 °С. Порывы ветра — 4-9 м/с, в некоторых районах — 15-18 м/с.
27 сентября в горах температура воздуха днем — 3-8 °С, ночью — 0-5 °С. 28 сентября днем 5-10 °С, ночью также 0-5 °С.
В оба дня на территории Краснодара и края ожидается высокая пожароопасность.
Летняя погода закончилась:
На Азовском побережье в оба дня днем будет 6-11 °С.
27 сентября на Черноморском побережье ожидается переменная облачность, днем — 17-22 °С, ночью — 8-13 °С. Порывы ветра 9-14 м/с, в районе Новороссийска ветер дойдет до 28 м/с. 28 сентября днем также 17-22 °С, ночью — 10-15 °С. Порывы ветра — от 6 до 20 м/с.
Как писали Юга.ру, 26 сентября в аэропорту Геленджика из-за сильного ветра отменили некоторые рейсы, а остальные перенесли на другие аэродромы.