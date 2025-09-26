Выставка совриска и зинов, мастер-класс по апсайклингу, фильм о лоу-теке. В Новороссийске пройдет фестиваль, посвященный искусству и экологии

В Новороссийском парке стартует экологический арт-фестиваль «Узорница». Посетить его можно с 27 сентября (12+)

Арт-бюро «Свободница» анонсировало эко-арт фестиваль «Узорница» , который пройдет в Новороссийске с 27 сентября по 5 октября.

Для его организации художники и волонтеры провели в пустующей части парка имени Ленина арт-переделку и восстановительные работы. В даты фестиваля парк станет арт-пространством, где будут мастерские творцов, интерактивные площадки и локации для искусства, развития экологического подхода к жизни и заботе о ментальном здоровье.

В день открытия, 27 сентября, гостей ждут:

15:00 — открытие фестиваля;

16:00 — экскурсия по выставке современного искусства «Игры Богов» с художницей и кураторкой проекта Катериной Вербой;

16:00 — детский мастер-класс «Камнеделки». Участники создадут питомцев из камней с помощью красок (10+);

16:00 — мастер-класс по апсайклингу футболки от художницы Аксиньи Волковой;

16:00 — мастер-класс по созданию украшений из морского пластика от художницы Саши Березки (10+);

16:00 — презентация выставки эко-зинов. Будут представлены зины от арт-группы «Улица Декабристов» и художников Кати Куськовой, Аркадия Коробки, Татьяны Рассказовой, Полины Жилиной, Яны Двоенко, Марии Хейсиной (0+);

17:00 — мастер-класс по работе с картоном «Домики для биоагентов парка» от художницы Марии Шембелиди (0+);

17:00 — создание коллективного панно «Цветы из дрифтвуда» (7+);

17:00 — создание коллажа из лоскутков ткани и осенних листьев (5+);

17:00 — мастер-класс по живописи от художника Владимира Аксенова;

17:00 — лекция «Потребность непотребства. Рассуждения о языковой токсичности» от книголюба Натальи Семеновой;

18:00 — артист-толк с художницей и исследовательницей Дианой Шлиман, междисциплинарной художницей и исследовательницей (10+);

20:30 — кинопоказ под открытым небом. Гости посмотрят документальный фильм «Лоу-тех созревает» о низкотехнологичных инициативах, патентах, ресайкле, локальности знания, экологическом переустройстве общества и крошечных домах.