Росприроднадзор хочет взыскать с властей Сочи почти 84 млн рублей за экологический ущерб реке, впадающей в море

Инспекторы Росприроднадзора зафиксировали сброс сточных вод из канализации в реку Аше

26 сентября пресс-служба Росприроднадзора сообщила, что инспекторы ведомства выявили сброс сточных вод из канализационных сетей в реку Аше, которая впадает в Черное море. Анализы показали превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ. Росприроднадзор оценил экологический вред в 83,9 млн рублей. Требование о возмещении ущерба ведомство направило в адрес администрации Сочи.

Однако администрация курорта отказалась компенсировать вред. Росприроднадзор обратился в суд, который обязал власти Сочи выплатить заявленную сумму в полном объеме. Ранее Росприроднадзор оценил ущерб реке Псахе от «Водоканала» Сочи в 593 млн рублей. Специалисты выявили превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ в пробах воды.