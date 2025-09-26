Росприроднадзор хочет взыскать с властей Сочи почти 84 млн рублей за экологический ущерб реке, впадающей в море

Краснодарский край

  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

Инспекторы Росприроднадзора зафиксировали сброс сточных вод из канализации в реку Аше

26 сентября пресс-служба Росприроднадзора сообщила, что инспекторы ведомства выявили сброс сточных вод из канализационных сетей в реку Аше, которая впадает в Черное море. Анализы показали превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Росприроднадзор оценил экологический вред в 83,9 млн рублей. Требование о возмещении ущерба ведомство направило в адрес администрации Сочи.

Однако администрация курорта отказалась компенсировать вред. Росприроднадзор обратился в суд, который обязал власти Сочи выплатить заявленную сумму в полном объеме.

Ранее Росприроднадзор оценил ущерб реке Псахе от «Водоканала» Сочи в 593 млн рублей. Специалисты выявили превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ в пробах воды.

Как писали Юга.ру, в июле стало известно, что экологи оценили состояние русла реки Кубани как «загрязненное».

Водоемы Росприроднадзор Сочи Суд Черное море Экология

