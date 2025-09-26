Летняя погода закончилась? В Краснодаре и крае резко похолодало
С 26 сентября на Кубани температура воздуха будет на 4-5 °С ниже. Ночью похолодание дойдет до 8 °С
Ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 26 сентября в Краснодарском крае температура воздуха будет на 4-5° ниже нормы. В регионе ожидаются кратковременные дожди, а в горах — снег.
«На остальной территории края в формирование метеорологических условий вмешается гребень антициклона. Он примется рассеивать облака и понизит вероятность дождей», — отметил синоптик.
Бархатный сезон завершается?:
По данным краевого гидрометцентра, 26 сентября в Краснодарском крае температура днем составит 17-19 °С, ночью будет холоднее — 8-10 °С. В течение дня будет облачно. Ветер — от 6 до 14 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.
Как писали Юга.ру, 19 сентября в горах Сочи выпал первый снег.