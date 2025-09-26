Летняя погода закончилась? В Краснодаре и крае резко похолодало

С 26 сентября на Кубани температура воздуха будет на 4-5 °С ниже. Ночью похолодание дойдет до 8 °С

Ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 26 сентября в Краснодарском крае температура воздуха будет на 4-5° ниже нормы. В регионе ожидаются кратковременные дожди, а в горах — снег.

«На остальной территории края в формирование метеорологических условий вмешается гребень антициклона. Он примется рассеивать облака и понизит вероятность дождей», — отметил синоптик.