Летняя погода закончилась? В Краснодаре и крае резко похолодало

Краснодарский край

  • Дождь в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Дождь в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 26 сентября на Кубани температура воздуха будет на 4-5 °С ниже. Ночью похолодание дойдет до 8 °С

Ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 26 сентября в Краснодарском крае температура воздуха будет на 4-5° ниже нормы. В регионе ожидаются кратковременные дожди, а в горах — снег. 

«На остальной территории края в формирование метеорологических условий вмешается гребень антициклона. Он примется рассеивать облака и понизит вероятность дождей», — отметил синоптик. 

Бархатный сезон завершается?:

По данным краевого гидрометцентра, 26 сентября в Краснодарском крае температура днем составит 17-19 °С, ночью будет холоднее — 8-10 °С. В течение дня будет облачно. Ветер — от 6 до 14 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Как писали Юга.ру, 19 сентября в горах Сочи выпал первый снег. 

